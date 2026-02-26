Exteriores avisa a los españoles que viajen a Vietnam: puedes quedarte sin pasaporte si conduces una moto y acabar en la cárcel si vapeas

Cada vez más españoles miran hacia el sudeste asiático para sus próximas vacaciones, pero antes de hacer las maletas rumbo a Vietnam conviene conocer qué documentación necesitas realmente para entrar en el país.
Según las Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, actualizadas a 26 de febrero de 2026, hay un cambio clave que facilita la entrada a los viajeros procedentes de España.
Puedes viajar sin visado… pero solo si cumples este requisito
Desde el 15 de marzo de 2025, los ciudadanos españoles pueden entrar en Vietnam sin necesidad de visado para estancias de hasta 45 días, independientemente del motivo del viaje.
Eso sí: hay una condición imprescindible. El pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada en el país.
En caso de no cumplir este requisito, o si el viaje supera ese periodo, será necesario tramitar un visado ante las autoridades vietnamitas.
Qué pasa si te quedas más de 45 días
Si tienes previsto permanecer en Vietnam más tiempo, podrás solicitar un visado electrónico (e-visa) para estancias de entre 45 y 90 días.
Este permiso debe tramitarse previamente y solo permite la entrada al país por determinados puestos fronterizos, incluidos aeropuertos internacionales como:
- Hanoi
- Ciudad Ho Chi Minh
- Da Nang
- Phu Quoc
Ojo: tu tarjeta sanitaria no sirve en Vietnam
Otro aspecto que muchos viajeros desconocen es que la Tarjeta Sanitaria Europea no es válida en Vietnam.
Esto implica que cualquier gasto médico, hospitalización o repatriación deberá ser asumido por el propio viajero, por lo que el Ministerio recomienda contratar un seguro médico que cubra accidentes o enfermedades, incluida la evacuación sanitaria si fuese necesaria. Pegado text
No podrás conducir aunque tengas permiso internacional
Además, Vietnam no reconoce el permiso de conducir internacional expedido en España, por lo que los turistas españoles no pueden conducir motos ni otros vehículos en el país.
Hacerlo puede acarrear sanciones económicas, e incluso la retirada del pasaporte por parte de las autoridades locales.
Prohibidos los cigarrillos electrónicos
Desde el 1 de enero de 2025, también está prohibida en Vietnam la producción, importación, transporte o uso de cigarrillos electrónicos.
Las sanciones pueden incluir multas de hasta 2.000.000 de dongs vietnamitas (unos 80 euros), e incluso penas de prisión en determinados casos.
Por ello, se recomienda no introducir este tipo de dispositivos desde el exterior ni adquirirlos durante la estancia en el país.