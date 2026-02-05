Blindado hasta 2028: uno de los jugadores más queridos por la afición del CD Tenerife firma su renovación

El futbolista del CD Tenerife Fabricio Assis ha renovado su contrato hasta 2028, según ha informado este jueves el club isleño de la Primera Federación de fútbol.
El centrocampista brasileño, de 28 años, debutante esta temporada en la tercera categoría del fútbol español, ve recompensado así el buen rendimiento que está ofreciendo en el conjunto blanquiazul, donde se ha ganado un puesto de titular a las órdenes de Álvaro Cervera.
Hasta el momento, Fabricio ha disputado diecisiete partidos oficiales, dieciséis de la competición liguera y uno de la Copa del Rey, en los que ha marcado tres goles.
“Estoy muy contento e ilusionado con esta renovación”, ha declarado el jugador a los medios oficiales del club, además de agradecer al máximo accionista, Rayco García, y al vicepresidente de la entidad, Ayoze García, “la confianza que me han dado para mostrar mi talento, al igual que el cuerpo técnico y los compañeros”.