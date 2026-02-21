Un nuevo ahogamiento en las costas canarias se cobra la vida de una mujer en Fuerteventura

La costa de Fuerteventura se ha teñido de luto este sábado tras el fallecimiento de una mujer con signos de ahogamiento en el municipio de Pájara. El suceso se registró en la playa de Esquinzo, donde los esfuerzos de los servicios de emergencia no pudieron evitar el trágico desenlace.
A las 13:16 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de alerta informando de que una persona había sido rescatada del mar.
En ese momento, los alertantes indicaron que la afectada presentaba síntomas evidentes de ahogamiento y que ya se le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar en la misma arena de la playa.
Despliegue de emergencia
El 112 activó de inmediato un dispositivo de urgencia que incluyó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a un médico y un enfermero del Centro de Salud de Morro Jable.
La Policía Local de Pájara colaboró de forma activa trasladando al personal de Atención Primaria hasta el lugar del incidente para agilizar la asistencia.
A pesar de la rápida intervención y de la continuación de las maniobras de reanimación por parte de los facultativos, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, cuya edad se ha cifrado en 55 años.
Diligencias judiciales
En el operativo también participaron efectivos de los Bomberos de Pájara y agentes de la Guardia Civil, quienes colaboraron con el resto de los recursos intervinientes.
La Benemérita se encargó de custodiar el lugar e instruir las diligencias correspondientes, quedando a la espera de la llegada de la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver.
Este nuevo incidente vuelve a poner el foco en la seguridad en el litoral canario en una jornada marcada por la presencia de bañistas en plena prealerta en las costas del Archipiélago.