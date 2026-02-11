Susto en Playa del Inglés: rescatan a un bañista en estado grave a punto de morir ahogado

Un hombre de 76 años se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto durante la mañana de este miércoles en Playa del Inglés, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. El suceso ha movilizado a un importante dispositivo de seguridad y emergencias en una de las zonas más concurridas del litoral de Gran Canaria.
Los hechos ocurrieron pasadas las 12:09 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió una alerta urgente.
Según los testigos, varias personas que se encontraban en la zona sacaron del mar al bañista tras percatarse de que presentaba serias dificultades y precisaba asistencia sanitaria inmediata.
Intervención de urgencia en Playa del Inglés
El 112 activó de forma instantánea los recursos necesarios para atender la emergencia. Los efectivos de Cruz Roja, presentes en la playa, fueron los primeros en prestar asistencia al afectado, realizando las maniobras iniciales hasta la llegada del personal sanitario.
Una vez en el lugar, el equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó una ambulancia medicalizada, procedió a valorar y asistir al hombre. Tras ser estabilizado en la misma arena de la playa, el bañista fue trasladado con pronóstico grave al Hospital Hospiten Roca.
Colaboración policial
En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, quienes colaboraron con el resto de los servicios de emergencia para facilitar el acceso de la ambulancia y asegurar la zona durante la asistencia al afectado.
Este nuevo incidente en la costa pone de relieve la importancia de la vigilancia y la rápida actuación de los servicios de socorrismo, cuya intervención fue vital para que el hombre pudiera ser trasladado con vida al centro hospitalario.