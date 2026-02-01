La Final de Murgas deja 16 personas atendidas y 17 incidencias en Santa Cruz de Tenerife

El dispositivo de seguridad y emergencias desplegado con motivo de la Final del Concurso de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife finalizó con 17 incidencias de carácter leve, según el balance oficial del operativo coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado junto al Recinto Ferial de Tenerife.
En total, 16 personas fueron atendidas por motivos sanitarios, la mayoría por pequeños traumatismos, caídas, mareos o vómitos. Del conjunto de asistencias, 12 correspondieron a mujeres y cinco a varones, sin que se registraran situaciones de gravedad.
El operativo contó con la participación de cerca de 200 profesionales de distintos cuerpos y servicios, entre policías, personal sanitario, bomberos, voluntarios de Protección Civil, vigilantes de seguridad y controladores de acceso, en uno de los primeros grandes eventos del Carnaval santacrucero de este año.
Despliegue policial y sanitario
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife participó con un dispositivo de 45 efectivos, distribuidos tanto en el exterior como en el interior del recinto. El operativo incluyó patrullas a pie, miembros de la Unidad Canina y de la Unidad de Drones, que realizaron labores preventivas y de apoyo durante todo el evento.
Además, unidades de la Policía Nacional se coordinaron con el resto de los recursos desplegados.
👮🏻♂️🐾 Nuestro compañero Thor, junto al resto de agentes de la Unidad de Guías Caninos, formó parte del dispositivo de seguridad desplegado durante la final de murgas adultas celebrada anoche en el Recinto Ferial 🎶 @santacruz_ayto pic.twitter.com/2yv1Z09Mrx— Policía Local SC Tenerife (@PoliciaLocalSC) February 1, 2026
El preventivo sanitario fue gestionado por Cruz Roja Española, que movilizó a 35 profesionales para atender el Puesto Médico instalado en el interior del recinto y las patrullas distribuidas por las gradas. El dispositivo contó con tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y un Vehículo de Intervención Rápida (VIR).
En el equipo sanitario participaron dos médicos, dos enfermeros, un coordinador general y dos gestores de recursos, integrados también en el Puesto de Mando Avanzado.
Coordinación desde el Puesto de Mando Avanzado
Desde el PMA se coordinó el conjunto del operativo, con la presencia de un operador del CETRA-Cecopal, un técnico de la sección de Protección Civil, un técnico de comunicación del área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento y un enlace de comunicaciones de la Policía Local.
En este espacio se integraron igualmente los 19 efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que permanecieron en situación preventiva durante todo el desarrollo del evento.
En cuanto al voluntariado, la agrupación de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife aportó 13 integrantes y una ambulancia SVB, a los que se sumaron una decena de voluntarios de Güímar y cuatro de La Orotava.
El dispositivo se completó con el trabajo de 35 vigilantes de seguridad y casi una treintena de controladores de acceso, encargados de las labores de control y organización del público en el Recinto Ferial.