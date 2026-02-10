Santa Cruz se prepara para una Gala de la Reina “con cariño” que durará 2 horas y 20 minutos

La Gala de Elección de la Reina del Carnaval chicharrero calienta motores. Mañana, a las 21.30 horas, el escenario del Recinto Ferial acogerá el espectáculo en el que once candidatas y más de 1.000 participantes pondrán calor y color a la noche más esperada. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, presentaron ayer los detalles de este evento, que será conducido por Paula Vázquez y Alexis Hernández. La gala, dirigida por Daniel Pages, tendrá una duración de 2 horas y 20 minutos, en las que las aspirantes a Reina serán las grandes protagonistas.
El regidor destacó que “el equipo artístico ha diseñado un gran espectáculo para dar brillantez a nuestras once aspirantes, el cual será conducido por Alexis Hernández y Paula Vázquez y que contará con una estrella como la del cantante puertorriqueño Manny Manuel, que vuelve a nuestro Carnaval, y que compartirá escenario con Los 4, Pancho Corujo y un sinfín de artistas canarios de renombre”.
Por su parte, Caraballero reveló que le consta que “la gala está hecha con muchísimo cariño”, mientras que Pages desveló que “la música tendrá gran protagonismo”. Mientras, Paula Vázquez y Alexis Hernández agradecieron la confianza para conducir la gala y la presentadora gallega afirmó estar “nerviosa ante tanta responsabilidad”, pero “agradecida por el cariño mostrado desde que llegué”