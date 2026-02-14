La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria reúne a 242.000 espectadores por La 2

La retransmisión de la Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria congregó a 242.000 espectadores en todo el país durante el prime time.
Así lo destacó la directora de RTVE Canarias, Francisca González Santana, quien subrayó que las audiencias “vuelven a avalar el papel de RTVE como ventana de Canarias” al resto de España y del mundo.
El programa previo, elaborado por los profesionales del Centro de Producción y conducido por Luis García Temprano, superó esa cifra al reunir a 267.000 espectadores.