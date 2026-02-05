8 personas atendidas tras la multitudinaria Gala de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz

La Gala de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha concluido con un balance de seguridad ejemplar. Un total de ocho personas, todas ellas mujeres, tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios durante el evento celebrado ayer en el Recinto Ferial, que congregó a casi 5.000 asistentes de toda la Isla.
Según el balance oficial del operativo de seguridad y emergencias, todas las asistencias fueron por patologías leves, incluyendo pequeños traumatismos, vómitos o mareos, sin que fuera necesario lamentar incidentes de gravedad.
Un blindaje de 125 profesionales
Para garantizar la tranquilidad de los mayores, el Ayuntamiento desplegó un contingente de 125 profesionales. El dispositivo contó con la participación de 27 agentes de la Policía Local, 13 efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y 15 voluntarios de Protección Civil. A ellos se sumaron 26 vigilantes de seguridad y 26 controladores de acceso, junto a un equipo de 16 sanitarios de la Cruz Roja.
En cuanto a la infraestructura técnica, el puesto de mando dispuso de dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y una de Soporte Vital Avanzado (SVA), además de un equipo médico compuesto por dos doctores, dos enfermeros y tres técnicos de emergencias.
Más de 80 guaguas para la Gala de Mayores del Carnaval
La complejidad de esta gala reside en la movilidad de los asistentes. Muchos de los mayores llegaron desde diversos municipios de Tenerife en un convoy de más de 80 guaguas. Esta circunstancia obligó a la Policía Local a realizar un cierre de la circulación en calles clave como José Emilio García Gómez y Manuel Hermoso Rojas para facilitar el acceso y la salida de los vehículos.
Durante el desalojo, el personal de Protección Civil y el área social de Cruz Roja colaboraron estrechamente para acompañar a los asistentes hasta sus transportes asignados, evitando aglomeraciones y caídas en los alrededores del Recinto Ferial.
Todo el operativo estuvo supervisado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) anexo al edificio. La coordinación técnica entre Protección Civil y el área de Seguridad y Emergencias del consistorio capitalino permitió que el evento fluyera sin contratiempos, cumpliendo con todos los requerimientos de la organización y del público.