Dominga Jiménez Pérez, Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz 2026

Dominga Jiménez Pérez se coronó como Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz 2026 durante una dinámica gala que transportó al público a telenovelas latinoamericanas míticas que han marcado a varias generaciones, como Pasión de Gavilanes o Rubí. Once candidatas fueron las encargadas de lucir sus fantasías sobre el escenario de los Ritmos Latinos acompañadas de un público entregado que vuelve a dejar el Recinto Ferial a rebosar, éxito que lleva acompañando a esta cita varios años.
“Y llegaste tú”, de tonos azules, plateados y dorados fue la fantasía que Dominga Jiménez Pérez exhibió sobre el escenario, con un diseño de Santi Castro y en representación del Ayuntamiento de Santiago del Teide. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y la reina mayor del año pasado, María Julia Bello García, hicieron entrega a Dominga del cetro, y con ello, ya el Carnaval tiene sus dos primeras reinas.
Lleno absoluto en el Recinto Ferial para dar paso a una gala cargada de emoción en la que las personas mayores fueron las grandes protagonistas. Dirigido por Paula Álvarez, el show destacó por su ritmo ágil y por el calor con el que el público arropó cada una de las actuaciones. Entre los asistentes, las vecinas de Santa Úrsula Lali Trujillo e Irene Gómez aseguraron no faltar nunca a la cita. “Ya son varios años seguidos y, siempre que pueda, no me la perderé. Soy carnavalera hasta la médula, muy murguera, de Los Bambones”, comenta Trujillo. Gómez, por su parte, afirma: “Hoy es un día para disfrutar. Nos lo pasamos pipa”. Resulta llamativo cómo los mayores, que representan el mayor porcentaje de asistencia, acuden al evento ataviados con complementos carnavaleros como sombreros de colores personalizados o camisetas diseñadas con la alegoría del Carnaval. Una imagen que llena de vida y color el Recinto Ferial.
Reina de los Mayores
A las 17:30 horas, una voz en off anunció: “Televisa presenta”. Sobre el escenario, una mujer y su hijo observaban la televisión desde el salón. El marido entró por la puerta con la carta de divorcio en la mano y cantó: “Señor juez, señor juez, mi mujer me ha dejado por una telenovela”. Y así, cambiando de canal, se fueron sucediendo sobre el escenario diferentes sketches de telenovelas famosas latinoamericanas: Pasión de Gavilanes, Esmeralda, Betty la Fea, Cristal, Rubí, Gata Salvaje y Pobre Diabla, estas dos últimas acompañadas por el ballet de Geni Afonso, a quien se sigue rindiendo homenaje, además de Café con Aroma de Mujer y Rosalinda. La obertura terminó por todo lo alto: la familia y los protagonistas de las novelas se unieron al baile final al ritmo de “No, no, no hay quien pueda con una telenovela”.
Después, todos fueron tomando asiento para prepararse ante la historia más esperada de la noche: la Gala de la Reina de los Mayores.
Victorio Pérez, maestro de ceremonias que repite labor tras su éxito en la edición pasada, fue el encargado de presentar al jurado que estuvo compuesto por Héctor León, graduado en Bellas Artes y diseñador de vestuario para cine y teatro; María Encarnación Ibañez Bueno, profesora de patronaje y confección del departamento de textil de Las Indias; Marielba González García, directora de clínicas MG Medical Group; Marta Cairós, directora de los Servicios Informativos de Televisión Canaria; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes, pintora y comisaria de arte; Carmen Suárez Benitez, doctora en Arte y Humanidades, conservadora y restauradora de Bienes Culturales; e Inés Domínguez Rodríguez, jurado popular.
Presentados los encargados de coronar a la nueva Reina, actuaron las dos primeras formaciones de la tarde: la Rondalla Las Nieves y la Rondalla Volcanes del Teide. Concluidas ambas intervenciones, llegó el primer bloque de cuatro candidatas entre vítores y aplausos. Pasión, ilusión y mucho color son las palabras que mejor definen a estas aspirantes. Con ellas irrumpió la crítica, el humor y la ironía de la murga Reconecta2, que lanzó un mensaje a Caraballero reclamando su puesto en el Concurso de Murgas Adultas.
El escenario viajó a México con el medley de rancheras del grupo Tercera Edad de Tegueste, que levantó a bailar al público, antes de la actuación de la murga Las Incansables de Icod. Con ellas, un nuevo bloque de cuatro candidatas. El ritmo no se detuvo sobre el escenario y tomaron el relevo las agrupaciones Antón Guanche y Mayores del 2000, una de las más veteranas del Carnaval. Tras sus actuaciones, desfilaron las tres últimas candidatas de la tarde.
Mientras el jurado se retiraba a deliberar, la fiesta continuó con la agrupación Con Nuestra Gente Chincanayros, seguida de Fraisa, formación que regresa al Carnaval de Santa Cruz después de seis años de ausencia. A continuación llegó Monte Nevado, última agrupación de mayores, que precedió a uno de los momentos más esperados: la aparición de Pepe Benavente, este año acompañado por Jhonny Maquinaria y El Morocho, capaces de poner en pie a todo el Recinto.
Cuando parecía que la celebración llegaba a su fin, aún quedaban sorpresas. El toque de humor lo puso Yaneli Hernández con su propia versión de la canción “Potra Salvaje”, encargada de dar paso otra de las grandes novedades de la tarde: la actuación de King África. Con todas las protagonistas ya sobre el escenario, llegó el momento de elegir a la Reina de los Mayores y a su corte de honor.