No es un gato real, pero ronronea: la nueva y sorprendente compañía de los mayores en La Laguna

La tecnología y el afecto se dan la mano en La Laguna. El Centro Municipal de Día Acaymo, bajo la gestión de la concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida, ha dado un paso de gigante en la atención a la tercera edad con una incorporación tan inusual como efectiva: un gato robótico de última generación.
Este dispositivo, que los propios usuarios ya han bautizado cariñosamente como ‘Estrellita’, no es un simple juguete. Se trata de una herramienta de robótica emocional diseñada específicamente para combatir dos de los grandes males de nuestro siglo entre la población de edad avanzada: el estrés emocional y el aislamiento social.
¿Cómo funciona este “animal” tecnológico?
A diferencia de una mascota real, Estrellita no requiere alimentación ni cuidados veterinarios, y su pelaje sintético es totalmente hipoalergénico. Sin embargo, la experiencia que ofrece es asombrosamente realista. Gracias a una red de sensores integrados, el robot responde al tacto y al movimiento humano:
- Emite ronroneos vibratorios que calman la ansiedad.
- Abre y cierra los ojos de forma natural.
- Realiza gestos propios de los felinos al ser acariciado.
La edil de Bienestar Social, María Cruz, destaca que estos dispositivos ya han cosechado éxitos internacionales, logrando una notable estimulación cognitiva y sensorial en los mayores, además de mejorar su motricidad fina y coordinación al interactuar con el aparato.
Un escudo contra la depresión
“Muchos casos de aislamiento están vinculados a problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad“, recuerda la edil. Estrellita actúa como un puente emocional, proporcionando consuelo y una sensación de compañía constante que repercute directamente en la calidad de vida de los usuarios. Es, en esencia, una herramienta cómoda de manipular y perfectamente adaptada a las capacidades de este colectivo.
La Laguna: Referente en Inteligencia Artificial aplicada
Esta no es la primera incursión de la ciudad de Aguere en la vanguardia tecnológica. El Centro Acaymo ya sorprendió a finales del año pasado con la incorporación de un robot especializado en rehabilitación física.
Con estas medidas, La Laguna se consolida como un municipio pionero en el uso de la Inteligencia Artificial y la innovación para complementar el trabajo humano. Los profesionales del centro supervisan cada terapia, asegurando que la tecnología sea un aliado que potencie el envejecimiento activo y genere, por encima de todo, emociones positivas.