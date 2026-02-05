Grave atropello en Santa Cruz de Tenerife: una mujer en estado crítico

Una mujer de 63 años resultó herida de gravedad tras ser atropellada este jueves por un vehículo en la Avenida de las Hespérides, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo a las 19.14 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió una alerta solicitando asistencia sanitaria para una persona que había sido arrollada por un coche.
De inmediato, el CECOES activó los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
El personal sanitario asistió y estabilizó a la afectada en el lugar del accidente, donde presentaba politraumatismos de carácter grave, antes de proceder a su traslado.
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife realizó el atestado correspondiente
La mujer fue evacuada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
Por su parte, la Policía Local se encargó de asegurar la zona del atropello y de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.