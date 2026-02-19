Solo abre 4 meses al año: el guachinche escondido en Guía de Isora que tienes que visitar antes de marzo

Un vídeo publicado por la cuenta de Instagram @guachinchesmodernos destaca el papel de los guachinches tradicionales ubicados en el sur de Tenerife.
En su última visita al guachinche La Pacheca, ubicado en el municipio de Guía de Isora, sus creadores aseguran que “en el sur de Tenerife sí hay guachinches auténticos”, destacando que el establecimiento elabora vino blanco de cosecha propia y mantiene una apertura limitada de apenas cuatro meses al año.
Papas, piñas y costillas… solo los domingos
Durante el vídeo, explican que algunos de los platos más demandados del local, como las papas, piñas y costillas, únicamente están disponibles los domingos, siguiendo una dinámica habitual en este tipo de negocios vinculados a la producción vinícola.
Para comenzar, muestran dos medias raciones de carne fiesta y pollo picante, que definen como “bastante contundentes”, antes de dar paso a una bandeja con papas, costillas y piña de millo acompañadas de mojo verde.
“Yo siempre empiezo por la piñita”, comentan en la grabación, en la que también destaca el sabor del mojo, asegura Joana, una de las autoras del citado perfil.
Carne de cabra casera y quesillo de postre
Otro de los platos que protagoniza el vídeo es la carne de cabra, recomendada por la propietaria del establecimiento. “Me dijo: necesito que pruebes mi carne cabras para que me des nota”, relata Jonay, aunque matiza que no se considera quien para puntuar, sí coincide en que “está muy buena”.
La experiencia gastronómica finaliza con un quesillo de postre, uno de los dulces tradicionales más habituales en la oferta de los guachinches.
Solo tienes hasta el 1 de marzo para visitarlo antes de que cierren. Este guachinche tiene vino blanco de cosecha propia, solo abre 4 meses y se llama Guachinche La Pacheca. En total pagamos 39,50€ (4 Personas). No tiene parking. Es accesible. No está adaptado. Dispone de datáfono. Calle Nte. 19, Guía de Isora. Abre de jueves a domingo.