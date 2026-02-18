El guachinche en un garaje de Tenerife que está a punto de cerrar sus puertas: “El postre son papas con huevo”

Un vídeo publicado por la cuenta de Guachinches Modernos en TikTok ha puesto el foco en uno de los guachinches más singulares del norte de Tenerife, ubicado en el interior de un garaje en el municipio de La Matanza de Acentejo. Se trata del Guachinche El Chupete, un establecimiento que, según han advertido sus responsables, cerrará sus puertas el próximo 30 de mayo.
El local, descrito por los creadores de contenido como “un relicario”, mantiene algunas de las características más tradicionales de este tipo de negocios, cada vez menos habituales en la Isla, como el servicio de vino en botellas de gran formato.
Se llama Guachinche El Chupete. En total pagamos 68,50€ (5P). No tiene parking. Es accesible (está en pendiente). No está adaptado. Hay alguna pechadita pero nada grave. No dispone de datáfono. Cam. Nuevo, 77 La Matanza de Acentejo. Abre de martes a domingo. ☎️ 922 57 81 98
Durante su visita, mostraron varios de los platos más representativos de la cocina casera canaria que se sirven en el establecimiento. La experiencia gastronómica comenzó con queso palmero, seguido de unas garbanzas y sardinas fritas, antes de dar paso a uno de los platos más destacados del menú: la carne de cabra, que señalaron por su textura y sabor.
La comida continuó con papas fritas, acompañadas con la propia salsa de la carne, y el conejo frito, considerado la especialidad de la casa y uno de los platos más solicitados por la clientela habitual.
Como dato llamativo, apuntaron que desde las 13:00 horas ya se estaban repartiendo números para acceder al local, reflejo de la demanda que sigue existiendo por este tipo de establecimientos. En cuanto al postre, el guachinche ofrece opciones sencillas y tradicionales como helado o combinaciones poco habituales fuera de este contexto, como papas fritas con huevo.
El Guachinche El Chupete abre de martes a domingo y afronta sus últimos meses de actividad antes de su cierre, en un contexto en el que cada vez son menos los guachinches que permanecen abiertos en Tenerife.