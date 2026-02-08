Ni carne fiesta ni escaldón: el guachinche de Tenerife en un garaje que arrasa con estos dos platos de pescado

En el mundo de los guachinches y casas de comidas en Tenerife, el lujo no se mide por la decoración, sino por el producto. Así lo ha certificado Guachinches Modernos en su reciente visita a Casa Nino, un rincón emblemático en Tacoronte que rompe con cualquier expectativa estética para centrarse en lo que realmente importa: el caldero.
Sin lujos, pero con largas colas
Ubicado en lo que literalmente parece un garaje, Casa Nino no engaña a nadie. Sus paredes, empapeladas con carteles de empresas locales, son el preludio de una experiencia auténtica. Aquí, el protocolo no existe, pero la rapidez sí es clave: a las 12:20 de la mañana, las mesas ya están llenas de comensales que saben que, en este local, quien no corre, no vuela.
El reto de probar su pulpo
Para muchos, comer en este establecimiento es una cuestión de perseverancia. “La tercera va a la vencida”, explican desde Guachinches Modernos, tras dos intentos fallidos en los que se quedaron sin probar el plato estrella por no madrugar lo suficiente. El pulpo de Casa Nino tiene fama de agotarse en tiempo récord, y aunque advierten que el toque de chile puede ser valiente, el sabor compensa el picor.
Precios 1/4 Vino 2€ Cherne 15€ Pulpo 20€ 1/2 Chocos 10€
📍 C/Las Higueras, 6C Tacoronte
⏰Abre de jueves a domingo
☎️ 661 09 74 60
Más allá del demandado pulpo, la propuesta culinaria de Casa Nino se asienta sobre clásicos del recetario canario. Entre sus platos más aplaudidos destacan los chocos en salsa, una opción infalible para los clientes habituales, y especialmente su cherne salado, un producto “increíble” que le ha valido al local su fama en toda la comarca de Tacoronte.
El secreto del éxito en este rincón tinerfeño reside también en los detalles más sencillos, como el acompañamiento de sus platos. Aquí se huye de la norma y las protagonistas son sus papas guisadas, servidas en su punto justo de cocción —ni duras ni desechas—, convirtiéndose en el aliado perfecto para disfrutar de sus pescados y mojos artesanales.
Para rematar la faena, Casa Nino mantiene la tradición canaria más pura en los postres: rosquetes y plátano, el cierre perfecto para una comida donde el triunfo reside en hacer dos cosas y hacerlas excepcionalmente bien.