Hybris regresa a los escenarios para un concierto histórico en La Laguna junto a Saurom

Este sábado 28 de noviembre, el Espacio Cultural Aguere será escenario de un acontecimiento muy especial para la escena musical canaria. La banda de heavy metal Hybris regresará a los escenarios para ofrecer un único concierto con motivo de su 20 aniversario, tras más de diez años de inactividad.
Fundada en La Laguna en 2006 por Pacho Brea y Yeray López, Hybris se convirtió rápidamente en una de las formaciones más representativas del heavy metal en Canarias, dejando una huella imborrable en el público local y consolidando una base de seguidores fieles que, hasta hoy, aguardaban su regreso.
La ocasión no podía ser más significativa. La banda lagunera acompañará a Saurom en su paso por Tenerife, una formación de referencia dentro del panorama nacional que ha contado con el respaldo del público isleño en sus últimas giras. Este reencuentro sobre el escenario supone, además de una celebración musical, un momento de reivindicación de la historia reciente del metal hecho en Canarias.
Para quienes vivieron la etapa activa de Hybris y se quedaron con el deseo de volver a verlos en directo, esta será una oportunidad irrepetible de reencontrarse con su sonido y su legado. El concierto se presenta así como un evento cargado de memoria, identidad y celebración cultural dentro de la escena musical tinerfeña.
Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial de Saurom, en su tienda online, o en taquilla el mismo día del evento.