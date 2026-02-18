Jesús Monllor, el médico de Tenerife que ha creado una app que guía a miles de profesionales de Urgencias en tres clics

La medicina de urgencias exige una precisión que, a menudo, colisiona con la lentitud de los métodos de consulta tradicionales. Consciente de este desfase, Jesús Monllor, un médico de Urgencias tinerfeño de 34 años formado en la Universidad de La Laguna, ha desarrollado junto a su compañero Antonio Sarriá una innovadora aplicación que ya utilizan miles de profesionales en España y que empieza a expandirse por Latinoamérica: MedQuickUrg.
Lanzada al mercado en marzo de 2025, la app suma ya 15.000 descargas y cuenta con el aval de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias (SEMES), que la premió como la mejor del año. El éxito de la plataforma reside en ofrecer algoritmos clínicos que permiten a los facultativos tomar “decisiones diagnósticas y terapéuticas” con mayor rapidez. “Es verdad que, muchas veces, sobre todo de cara a la noche, cuando la mente no está tan ágil, necesitas un apoyo que te dé soluciones rápidas y seguras”, explica Monllor. El proyecto, tal y como recoge su página web, nace como un recurso de apoyo que en ningún caso sustituye el criterio del médico.
“Tres clics” para decidir un tratamiento entre guardia y guardia
El funcionamiento de la app es sencillo y está pensado para momentos de alta presión. El médico solo tiene que introducir la patología y los datos del paciente para que el sistema le guíe. “Con tres o cuatro clics, ya te orienta al fármaco y a la dosis que se debe suministrar para no confundirte”, detalla Monllor a DIARIO DE AVISOS. El objetivo es evitar que el sanitario tenga que recurrir a libros o manuales físicos cuando necesita una respuesta inmediata.
El desarrollo de MedQuickUrg se hizo en los ratos libres de estos dos médicos que trabajan a jornada completa y que aprendieron programación por su cuenta con cursos online. “Hay cierto orgullo porque nosotros no somos informáticos; somos médicos de Urgencias”, reconoce el tinerfeño. Sin ayuda de las instituciones y apoyándose en la Inteligencia Artificial, han creado una herramienta que incluye desde protocolos para intoxicaciones hasta un “Box Vital” con calculadoras de dosis y parámetros para casos críticos.
“Hay aplicaciones que tienen cosas de la nuestra, pero la nuestra es ‘todo en una'”
A pesar de estar afincado en la Península, el trabajo de Monllor tiene una acogida directa entre los facultativos del Archipiélago. “Nos ha llegado feedback también de compañeros de hospitales de Canarias, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, que la usan y están contentos”, explica el médico tinerfeño a DIARIO DE AVISOS. La idea de este proyecto surgió a principios de 2024, cuando Monllor y Sarriá detectaron que no existía una app que reuniera todas las herramientas necesarias para su día a día en un solo lugar.
Esa carencia es la que ahora intentan cubrir también fuera de nuestras fronteras con la futura traducción de la herramienta al inglés. Según indica el médico tinerfeño, aunque en el mercado existen otras opciones, no han encontrado una que sea tan integral como la suya. “Sabemos que no existe algo así en inglés; existen algunas que tienen cosas de la nuestra, pero la nuestra es ‘todo en una'”, afirma Monllor.
Un tinerfeño con la mirada puesta en la Isla
A pesar de que su carrera ha despegado en la Península, donde conoció a su socio —”una persona con una cabeza que no para”—, el vínculo de Monllor con su tierra sigue intacto. El feedback que recibe de compañeros en hospitales de Tenerife y Gran Canaria es lo que más le motiva, aunque tiene claro su objetivo personal.”Echo mucho de menos Tenerife y en algún momento quiero volver”, confiesa a DIARIO DE AVISOS. Mientras llega ese regreso, este médico formado en la Universidad de La Laguna sigue mejorando una herramienta donde, según asegura, lo que realmente importa es que “el que sale beneficiado es el paciente”.