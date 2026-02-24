¿Pastilla roja o azul? El universo sonoro de The Matrix aterriza en Canarias con su única cita en España de la mano de Tenerife Noir

El Tenerife Noir (Festival Atlántico del Género Negro) acaba de soltar una “bomba” cultural que traspasa las fronteras de las islas. El universo sonoro de The Matrix, la saga que cambió el cine de ciencia ficción y acción a finales de los 90, será el gran protagonista musical de este año. Lo hará de la mano de Juno Reactor, la banda británica responsable de las piezas más vibrantes y recordadas de la franquicia.
Bajo el título Inside the Matrix, Ben Watkins y su formación ofrecerán una doble cita que promete ser física y envolvente: el viernes 6 de marzo en el Teatro Leal (La Laguna) y el sábado 7 de marzo en el Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria). Ambas funciones comenzarán a las 20:00 horas.
Puedes comprar aquí las localidades tanto para Tenerife como para Gran Canaria.
Única oportunidad de verlos en España
El anuncio ha generado un enorme revuelo entre los fans de la electrónica y el cine, ya que estas son las únicas visitas a España previstas por Juno Reactor para todo el año 2026. Tras el éxito de la edición anterior con la participación de la japonesa Yoko Kanno (Cowboy Bebop), el festival redobla su apuesta internacional pasando de lo ecléctico a la potencia de la electrónica pura.
Las entradas, que se espera vuelen en cuestión de horas, se pondrán a la venta próximamente en las webs oficiales de ambos teatros.
El pulso electrónico que definió a Neo
Fundado por Ben Watkins, Juno Reactor es conocido por fusionar electrónica, percusión tribal y épica audiovisual. Su sonido fue clave para dotar de identidad a las secuelas The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions.
Los asistentes podrán revivir en directo la tensión de obras icónicas como:
- Burly Brawl: El tema que marcó el épico enfrentamiento entre Neo y los cientos de clones del Agente Smith.
- Mona Lisa Overdrive: La pieza que puso ritmo a la mítica e infartante persecución por la autopista.
Matrix: El nuevo “Cine Negro”
Desde la organización de Tenerife Noir, destacan que la inclusión de Matrix no es casual. La saga puede entenderse como una reinterpretación moderna de la novela negra: un protagonista solitario, una verdad oculta tras un velo de mentiras, un sistema omnipresente y una ciudad hostil.
Con este concierto, el festival busca que el espectador viaje a ese futuro distópico donde la humanidad vive atrapada, pero esta vez, a través de una experiencia sonora inmersiva que atrapará a los oyentes desde la primera nota.