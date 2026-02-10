La Fundación Cristino de Vera proyecta la película ‘Lo que vale es la palabra’

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, en colaboración con el Goethe-Institut de Madrid, exhibe esta semana Lo que vale es la palabra. La película, segunda entrega del ciclo de cine alemán, se exhibe hoy martes (19.00 horas) en versión original, subtitulada al castellano, en la sede de la fundación, ubicada en la calle San Agustín, 18, en La Laguna. La entrada es gratuita y el aforo limitado.
Dirigida por Ilker Çatak en 2019, Lo que vale es la palabra es una conmovedora historia de amor que pone en tela de juicio los estereotipos sobre el valor que hace falta para enfrentarse a lo desconocido, asumir riesgos y aceptar retos.
La protagonista, una piloto alemana, viaja a Turquía y allí conoce a un chico que le pide que se case con él para poder vivir en Alemania, y lo acepta. En la ceremonia civil se declara que “vale la palabra dada” y se prescinde de firma y de testigos. Lo que comienza como una transacción se convierte en una historia llena de emociones y sentimientos.
El film de Ilker Çatak, cineasta alemán de origen turco, ganó el Lola de Bronce a la Mejor Película en los Premios del Cine Alemán 2020.