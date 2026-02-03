la laguna

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, confirma una campaña de controles a vehículos de reparto: “No persigue ningún afán recaudatorio”

La actuación será desarrollada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local, y tiene un objetivo preventivo y disuasorio, según remarca el consistorio
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna pondrá en marcha este miércoles una campaña de control del reparto urbano de mercancías para detectar irregularidades en la conducción, con especial atención al consumo de alcohol, la situación del permiso de conducir y el estado administrativo de los vehículos.

La actuación será desarrollada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local, y tiene un objetivo preventivo y disuasorio, según remarca el consistorio.

Controles en La Laguna sin señalar a un colectivo

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, aclaró que la campaña no va dirigida contra un colectivo profesional concreto, sino que se centra en el reparto urbano por el alto número de horas que estos conductores pasan en carretera y por las dimensiones de muchos vehículos.

Qué vigilará la Policía Local

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, explicó que los agentes pondrán el foco en:

  • Conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias
  • Infracciones administrativas y posibles delitos contra la seguridad vial
  • Permisos de conducir inexistentes o caducados
  • Deficiencias en los vehículos, como:
    • Neumáticos
    • Alumbrado
    • Carga
    • Otros elementos de seguridad
  • Falta de documentación obligatoria, como:
    • Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
    • Seguro en vigor

En los casos necesarios, la Policía Local levantará diligencias penales y formulará las denuncias administrativas correspondientes.

