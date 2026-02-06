El cambio que llega a las calles de La Laguna: nuevos pasos de peatones inteligentes en estas avenidas

La Laguna da un paso decisivo hacia la modernización de su seguridad vial. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, ha formalizado la contratación para instalar tres pasos de peatones inteligentes en puntos estratégicos del municipio. Esta medida busca reducir la siniestralidad en zonas de alta densidad de tráfico, situadas entre los núcleos de La Cuesta y Guajara.
Los nuevos dispositivos se ubicarán en la avenida de Los Menceyes, la avenida César Manrique y la avenida de La Unión. Según ha confirmado el consistorio, la inversión total para este proyecto asciende a 28.771,52 euros, un presupuesto que incluye desde la adquisición del material hasta la puesta en marcha y el mantenimiento técnico de los sistemas.
Tecnología de vanguardia para proteger al peatón
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado la importancia de implementar estos sistemas de última generación. “El objetivo principal es mejorar la visibilidad y la seguridad vial, especialmente para los viandantes que transitan por estas zonas de gran afluencia”, explicó el regidor.
Estos pasos inteligentes no son simples marcas viales; actúan como una herramienta de alerta activa. El sistema permitirá que los conductores adviertan la presencia de peatones con antelación suficiente, complementando la señalización vertical y horizontal ya existente.
¿Cómo funcionan estos pasos inteligentes?
El edil de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, detalló los componentes técnicos que convertirán estos cruces en puntos de alta seguridad. Los elementos principales son:
- Luminarias tipo captafaros: Pequeños dispositivos luminosos integrados en el asfalto.
- Radares de volumen: Sensores capaces de detectar el movimiento de personas que se aproximan al cruce.
- Señales verticales con iluminación propia: Paneles que se encienden automáticamente cuando el sistema detecta un peatón.
Ubicaciones estratégicas consensuadas con la Policía Local
La elección de las avenidas Los Menceyes, César Manrique y La Unión no ha sido casual. Albelo subrayó que los emplazamientos se han decidido en consenso con la Policía Local de La Laguna, basándose en informes técnicos sobre el volumen de vehículos diarios y el historial de incidencias atendidas en estos entornos.
Este proyecto piloto servirá como base para futuras expansiones. Una vez los sistemas estén operativos y se recaben datos sobre su efectividad, el Ayuntamiento analizará la posibilidad de extender esta tecnología a otras calles y avenidas del municipio, consolidando a La Laguna como un referente en movilidad inteligente y segura.
La instalación, que se ejecutará en los próximos meses, supondrá un giro radical en la forma en que los conductores interactúan con el entorno urbano, priorizando siempre la integridad de los vecinos en las zonas más transitadas.