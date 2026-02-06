La Laguna busca abastecer de agua regenerada a todo el municipio

El concejal de Aguas e Infraestructuras del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, anunció ayer que el próximo mes de junio el municipio contará con una estrategia para la regeneración y reutilización de aguas residuales, que se encuentra actualmente en la recta final de su fase de redacción y cuyo objetivo es lograr el abastecimiento de agua regenerada “a todo el municipio”.
Así lo comunicó el concejal durante la respuesta a una pregunta de Drago Verdes Canarias, en el marco de la celebración de la sesión ordinaria del pleno municipal, que arrancó con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del exconcejal de Vox y concejal no adscrito José Manuel Brito Cabrera, y del expresidente del Cabildo, Ricardo Melchior.
Ángel Chinea detalló que, entre las acciones concretas incluidas en esta estrategia municipal, está la ampliación de la red de reutilización de agua regenerada de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta del Hidalgo para que se extienda hasta Tejina, uniéndola a la red de riego existente.
Además, prevé la actualización y puesta en marcha de la EDAR de Valle Colino, lo que “nos permitirá tratar las aguas residuales de las zonas del casco histórico y la Vega lagunera, lo que supone unos 3.000 metros cúbicos al día, a unos 350 metros de cuota a nivel del mar, con lo que supondrá un ahorro energético en el bombeo del agua”.
reforzar el regadío de explotaciones agrícolas en La Laguna
Y a partir de ahí, apuntó, reforzar el regadío de explotaciones agrícolas en zonas como La Vega lagunera, Los Rodeos o Guamasa, y otros servicios complementarios como el suministro para parques y jardines y la limpieza de viarios y redes de pluviales.
El edil también recordó las acciones realizadas en los últimos años, en colaboración con la empresa mixta Teidagua, en esta materia, como haber logrado que la EDAR de Punta del Hidalgo regenere el 100% del agua que le llega o las ayudas para incrementar el número de viviendas conectadas a la red de alcantarillado público.
Y anunció que se han presentado solicitudes a subvenciones en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para la modernización de la EDAR de Valle Colino (4 millones), las actuaciones de saneamiento y rehabilitación del cauce del barranco en las laderas de San Roque (1,7 millones) o para distintas acometidas de saneamiento en zonas incluidas en la EDIL (1,9 millones).
Por otra parte, el pleno aprobó como institucional una moción, a propuesta del gobierno (PSOE-CC), para solicitar a la consejería regional de Educación que lidere la elaboración, en colaboración con el IES San Matías, el Cabildo y el Ayuntamiento, de un plan integral de accesibilidad y adecuación del Centro de Interpretación del barranco del Muerto, que se ubica en el citado centro educativo, y que habilite una partida presupuestaria.
También salió adelante por unanimidad una moción, a propuesta del PP y con enmienda del Gobierno local, para la adopción de medidas frente a las filtraciones de agua sobre locales comerciales en la urbanización Princesa Yballa. En concreto, se acordó la realización de una nueva visita técnica a los bloques 7, 8 y 9, con participación de los servicios técnicos correspondientes, a fin de evaluar de manera actualizada su estado de conservación, las posibles patologías existentes y, en su caso, las alternativas de actuación compatibles con el marco normativo y programático vigente.
Y disponer que, tras esta visita, se evacuen los informes técnicos y jurídicos oportunos que permitan determinar con precisión las opciones de intervención, su viabilidad y, en su caso, los instrumentos adecuados para su eventual ejecución.
Por último, el pleno también aprobó, de manera definitiva, el presupuesto municipal para este 2026 tras desestimar la única alegación presentada en el plazo de exposición pública. Las cuentas salieron adelante con el apoyo del Gobierno local, la abstención de Unidas se puede y el rechazo de Drago Verdes Canarias, PP y Vox.