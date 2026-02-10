Lara, candidata: “El mundo de las Reinas es para mí el más importante del Carnaval”

Lara Rodríguez Lorenzo no hizo casting para ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Todo surgió de manera natural, ya que forma parte de la familia del grupo que diseña Lágrimas de Sal, su fantasía, un trabajo de la Asociación Cultural del Carnaval Los Realejos Nira y su tía, Arganda Lorenzo Padrón. Acostumbrada a formar parte del equipo de trabajo para otra candidata, aún le cuesta asimilar que este año el trabajo del traje es para ella misma. En la Gala, le tocará el turno número nueve para darlo todo sobre el escenario de la fiesta que la ha visto crecer pegando plumas y avalorios a fantasías de reinas. Tras varios años esperando el momento desde el taller, el próximo 11 de febrero le toca brillar a ella en primera persona y lo hará de la mano de los patrocinadores Malidente S.L.U. y el Grupo Repsol Palo Blanco, patrocinadores de esta iniciativa.
-¿Qué te llevó a ser candidata a Reina del Carnaval?
“Ser candidata surgió de manera orgánica, sabía que llegaría cualquier año. Desde muy pequeña he estado vinculada al mundo del Carnaval y de las reinas, formando parte del equipo de mi diseñadora, que es mi tía materna. Siempre había sido una ilusión presentarme a candidata adulta, como en su momento lo fui en la Gala infantil y en el Carnaval de Los Realejos y llevaba mucho tiempo deseando que llegara el momento adecuado. Ahora, por fin, se han dado las circunstancias para hacerlo realidad. El colectivo de Reinas es, de todo el carnaval, con el que más identificada me he sentido a lo largo de mi vida. Para mí, es una parte imprescindible del Carnaval.”
-¿Tres cualidades de tu diseñadora, Arganda Lorenzo?
“Mi tía es una persona creativa, atenta y muy detallista. Me gustaría ganar el cetro solamente para darle la satisfacción a ella de conseguirlo”.
-¿Cómo describirías, sin desvelar nada, tu fantasía?
“Mi fantasía te la voy a describir con una sola palabra: añoranza”.
-¿Cómo te preparas cada día para ser candidata?
“Para prepararme como candidata, no he seguido una preparación excesivamente estricta. Vivo en el mundo de las candidatas, los talleres… así que estoy acostumbrada; lo he llevado con calma e ilusión. En el proceso me he centrado principalmente en el entrenamiento de fuerza, en organizar bien mis horarios y en dedicar todo el tiempo posible, dentro de mis posibilidades, al trabajo del traje”.
-Háblame de tu patrocinador.
“Malidente S.L.U. se dedica a la compraventa, instalación y reparación de aparatos médicos y equipos dentales al por mayor, incluyendo material, instrumental, maquinaria -como equipos de rayos X- y suministros para clínicas dentales. Por su parte, el Grupo Repsol Palo Blanco es una estación de servicio perteneciente a la red Repsol que ofrece combustibles y servicios adicionales como tienda, cafetería, lavado de vehículos y taller mecánico.”
-¿Carnaval de calle o de grupos?
“Lo mío es el Carnaval de calle, sin duda. ¡Me encantan las carrozas! Es donde esta fiesta tan nuestra late de verdad, donde la libertad se respira y la creatividad se desborda sin reglas ni etiquetas. Es emoción compartida, risas que se contagian y una felicidad que nace de lo espontáneo, de dejarse llevar y sentir que, por unos días, todos hablamos el mismo idioma”.
–¿Qué tipo de disfraz prefieres para una vuelta carnavalera?
“No me importa tanto de qué, sino que sea calentito y cómodo”
-¿Qué le aportarías a Santa Cruz si fueras Reina del Carnaval?
“Si finalmente fuera yo la elegida como Reina, le aportaría naturalidad y visibilidad al equipo de los diseñadores, son una parte fundamental del proceso. Muchas veces las personas no somos conscientes del trabajo, esfuerzo y sacrificio que lleva realizar un traje de reina, por esto veo importante visibilizar su labor y ponerla en valor”.