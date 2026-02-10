La lírica carnavalera se rinde a la tradición de la Unión Artística El Cabo y su solista

La rondalla Unión Artística El Cabo consiguió en la noche de ayer triunfar en el concurso de Rondallas, al hacerse con el primer premio de Interpretación, seguido de Las Valkirias, mientras el tercer galardón fue para la Rondalla Asociación Mamels, que sorprendió gratamente y tuvo posibilidades de ser la tercera en discordia en una pugna que El Cabo y Valkirias protagonizan desde hace años. En esta categoría, el jurado concedió igualmente un accésit a la Masa Coral Tinerfeña, que optó por un repertorio contemporáneo.
El certamen, celebrado en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, reunió un año más a Los Aceviños, Rondalla Mamel’s, Peña del Lunes, Masa Coral Tinerfeña, Orfeón La Paz, Las Valkirias, Gran Tinerfe, y UA El Cabo, por este orden. Todas ellas dispusieron de un máximo de 25 minutos para interpretar sus repertorios en la cita más lírica del Carnaval de Santa Cruz.
En el apartado de presentación al mejor disfraz, el primer premio fue concedido a las mosqueteras de Las Valkirias, mientras que el segundo recayó en Peña del Lunes 1965, de trobadores, y el tercero, en Rondalla Asociación Mamel’s. Asimismo, el jurado otorgó un accésit en esta categoría a la Unión Artística El Cabo. En el apartado de Interpretación instrumental, Pulso y Púa, el premio único fue para Las Valkirias de la Lírica, en reconocimiento a la calidad musical y artística de su actuación.
En la categoría de Solista, el primero fue concedido a UA El Cabo, con la interpretación de Guillermo Tell, destacando como solista Javier Hernández Rodríguez. El segundo recayó en Las Valkirias, con la obra La fille du régiment, siendo solista Vicky López, mientras que el tercero fue para la Masa Coral Tinerfeña, con la interpretación de I vespri siciliani, a cargo de la solista Laura Anzorena. El jurado concedió además un accésit en esta modalidad a UA El Cabo, con la solista María Candelaria Hernández Cabrera.
Los concejales de Fiestas, Javier Caraballero, y Santiago Díaz Mejías, de Cultura, además de Charín González, de Asuntos Sociales, fueron los encargados de entregar los distintos galardones a las rondallas que lograron hacerse con alguno de los premios de la noche. También estuvo presente en la entrega la candidata de DIARIO DE AVISOS y Dromitorum a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Ceci Wallace, que enfrenta mañana, miércoles, su gran cita.
En esta ocasión, en la modalidad de Interpretación, el jurado estuvo formado por Miguel Rodrigo Tamarit, director de coro y orquesta, catedrático de dirección y música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón; Joana Sales Baviera, doctora en música, profesora y especialista de cuerda; e Ignacio Javier Giner Company, intérprete, cantante, solista en el coro de la Generalitat Valenciana y director de coros. En Presentación, lo formaron Andrés Kyril Acevedo, diseñador y confeccionista de trajes de carnaval; Paula Hernández Padilla, diseñadora, y Ana Seco Durán, artista plástica y diseñadora de moda.
Como en cada Carnaval, el periodista Zenaido Hernández fue el encargado de presentar esta edición del Certamen de Rondallas, acompañado en el backstage por la cantante lírica y también presentadora Silvia Zorita.