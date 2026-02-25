carnaval

Londres invita a la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a inaugurar el desfile de su 60 aniversario

La actual Reina, Carla Castro, sería la encargada de abrir el desfile del Carnaval de Notting Hill
Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Carla Castro Castellano, Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El presidente del Carnaval de Notting Hill en Londres, Ian Comfort, ha invitado a la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a abrir el desfile de la fiesta en la capital británica el próximo año, coincidiendo con su 60 aniversario.

Comfort ha estado en la isla tinerfeña con motivo del carnaval, donde ha formado parte del jurado en la Gala de la elección de la Reina del Carnaval y se ha mostrado “encantado” con el nivel, asegurando que no veía “nada igual en mucho tiempo”, según ha explicado en declaraciones a la revista digital ‘The showroom Mag’ recogidas por Europa Press.

  1. Carla Castro Castellano: "Ser Reina del Carnaval es un sueño que comparto con mi madre desde niña"Carla Castro Castellano: “Ser Reina del Carnaval es un sueño que comparto con mi madre desde niña”
  2. Carla Castro Castellano, Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026Carla Castro Castellano, Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026

Sería, explican, la actual Reina, Carla Castro, la encargada de inaugurar el desfile de Londres en una edición histórica, la de su 60 cumpleaños.

El encuentro, previsto del 29 al 31 de agosto, situaría a Castro, a su traje y a sus diseñadores en el centro de uno de los mayores escenarios festivos del planeta, ofreciendo proyección internacional para la marca Tenerife y para su principal carnaval, el de Santa Cruz.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas