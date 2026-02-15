carnaval santa cruz

Reinado de ritmo y armonía en la Avenida de Anaga: Los Cariocas se alzan con el Manuel Monzón en una noche épica

Santa Cruz vive hoy el primer Carnaval de Día de “Los Ritmos Latinos”, después de una velada marcada por la participación y el jolgorio en las calles
La comparsa Los Cariocas se alzó anoche con el Primer Premio “Manuel Monzón” del concurso Ritmo y Armonía. DA
La comparsa Los Cariocas se alzó anoche con el Primer Premio “Manuel Monzón” del concurso Ritmo y Armonía, celebrado en las avenidas Francisco La Roche y Marítima, con la participación de diez formaciones.

El segundo premio de la modalidad fallada anoche fue para Tropicana; el tercero recayó en Los Joroperos, mientras que Los Valleiros logró el accésit, y el Estandarte fue adjudicado a la comparsa Río Orinoco, en un espectáculo marcado por el ritmo y el colorido de las diferentes formaciones. El “sambódromo chicherrero” congregó a miles de personas que presenciaron en directo el desfile desde las aceras y terrazas de todo el trayecto, así como en las gradas instaladas en las proximidades de la plaza de España y en la propia avenida Francisco La Roche, más conocida como avenida de Anaga.

Además, el espectáculo fue retransmitido por RTVC y RTVE a nivel regional, nacional e internacional, teniendo como presentadores y comentaristas de cuanto acontecía en el tradicional recorrido del concurso a los periodistas Laura Afonso y Roberto Herrera.

Además de las comparsas, en el desfile también intervinieron la Reina del Carnaval 2026, su Corte de Honor y las demás participantes en el gran concurso de la belleza de las fiestas santacruceras. Joroperos Infantil y Tropicana Infantil sirvieron como telenorenos de las adultas, la comparsa Cumbacheros también estuvo presente en el desfile.

Premios para carrozas y coches engalanados

También fueron entregados los premios del Concurso de Carrozas y Coches Engalanados, participantes en la Cabalgata del pasado viernes.

En el concurso de Carrozas, el primer premio recayó en la composición “Jardinero alado y la memoria de la florofila”; el segundo premio fue para “Lo que pasa en Carnaval se queda en Carnaval”; el tercer premio recayó en la carroza “El Merengazo”, y se otorgó una cuarta distinción que fue para “Paraíso del Carnaval”.

En el apartado de Coches Engalanados, “Las Canchanchanas 2.0” se alzaron con el primer premio; la fantasía “La Mercedita” obtuvo el segundo galardón; el tercero recayó en “La Purpurina”, y un cuarto otorgado por el jurado fu a parar a “Las 300 y pico”.

