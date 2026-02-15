Reinado de ritmo y armonía en la Avenida de Anaga: Los Cariocas se alzan con el Manuel Monzón en una noche épica

La comparsa Los Cariocas se alzó anoche con el Primer Premio “Manuel Monzón” del concurso Ritmo y Armonía, celebrado en las avenidas Francisco La Roche y Marítima, con la participación de diez formaciones.
El segundo premio de la modalidad fallada anoche fue para Tropicana; el tercero recayó en Los Joroperos, mientras que Los Valleiros logró el accésit, y el Estandarte fue adjudicado a la comparsa Río Orinoco, en un espectáculo marcado por el ritmo y el colorido de las diferentes formaciones. El “sambódromo chicherrero” congregó a miles de personas que presenciaron en directo el desfile desde las aceras y terrazas de todo el trayecto, así como en las gradas instaladas en las proximidades de la plaza de España y en la propia avenida Francisco La Roche, más conocida como avenida de Anaga.
Además, el espectáculo fue retransmitido por RTVC y RTVE a nivel regional, nacional e internacional, teniendo como presentadores y comentaristas de cuanto acontecía en el tradicional recorrido del concurso a los periodistas Laura Afonso y Roberto Herrera.
Además de las comparsas, en el desfile también intervinieron la Reina del Carnaval 2026, su Corte de Honor y las demás participantes en el gran concurso de la belleza de las fiestas santacruceras. Joroperos Infantil y Tropicana Infantil sirvieron como telenorenos de las adultas, la comparsa Cumbacheros también estuvo presente en el desfile.
Premios para carrozas y coches engalanados
También fueron entregados los premios del Concurso de Carrozas y Coches Engalanados, participantes en la Cabalgata del pasado viernes.
En el concurso de Carrozas, el primer premio recayó en la composición “Jardinero alado y la memoria de la florofila”; el segundo premio fue para “Lo que pasa en Carnaval se queda en Carnaval”; el tercer premio recayó en la carroza “El Merengazo”, y se otorgó una cuarta distinción que fue para “Paraíso del Carnaval”.
En el apartado de Coches Engalanados, “Las Canchanchanas 2.0” se alzaron con el primer premio; la fantasía “La Mercedita” obtuvo el segundo galardón; el tercero recayó en “La Purpurina”, y un cuarto otorgado por el jurado fu a parar a “Las 300 y pico”.