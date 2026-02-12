La actuación de Marc Anthony será la más cara de la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 1,4 millones

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria acaba de romper todos sus registros económicos previos. La Sociedad de Promoción de la capital grancanaria ha formalizado el contrato para la actuación de Marc Anthony, un evento que se posiciona oficialmente como el concierto más costoso en la trayectoria de estas fiestas. La cifra final del desembolso ascenderá a 1.395.860 euros, superando ampliamente cualquier caché abonado con anterioridad.
La adjudicación se ha rubricado con la productora Big Time 2022, empresa que ostenta los derechos de exclusividad del artista de origen puertorriqueño. El presupuesto se desglosa en 1.304.542,06 euros netos por la actuación musical y artística, a los que se suman 91.317,94 euros en concepto de IGIC.
Un salto cuantitativo frente a ediciones anteriores
Este contrato marca un antes y un después en la inversión destinada a figuras internacionales. Para poner en perspectiva la magnitud del gasto, basta recordar el paso de Maluma por el escenario de Santa Catalina el pasado año. En aquella ocasión, el Ayuntamiento destinó 943.707,90 euros, una partida que además incluía la contratación del grupo Ráfaga. La llegada de Marc Anthony supone, por tanto, un incremento de casi medio millón de euros respecto al récord anterior.
Marc Anthony y Ozuna, las dos grandes estrellas
La estrella de la salsa será el gran protagonista de la programación musical junto al reguetonero Ozuna. La actuación de Marc Anthony está programada para el próximo 27 de febrero, sirviendo como antesala de lujo a la Gran Cabalgata. El escenario ubicado en la trasera del parque Santa Catalina será el epicentro de un despliegue técnico y logístico que justifica, según la Sociedad de Promoción, el impacto mediático y económico que se espera para la ciudad.
La presencia de un artista de esta talla internacional es “determinante” para la proyección del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, recientemente declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Además de los grandes nombres del género latino, el cartel se completará con grupos como Ke Personajes, quienes cerrarán las celebraciones del Martes de Carnaval.
Con este movimiento, la organización busca consolidar un modelo de festival que atraiga a miles de visitantes, a pesar de las críticas que suelen rodear al elevado coste de estos cachés millonarios sufragados con fondos públicos.