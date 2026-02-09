Día Mundial de la Pizza: las 3 mejores de Canarias están en Tenerife y cuestan menos de 13 euros

Tenerife se ha consolidado como destino indiscutible para los amantes de la gastronomía italiana. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Pizza este 9 de febrero, los datos del último Campeonato de España de Pizzas confirman una realidad contundente: las tres mejores pizzas de Canarias se elaboran en Tenerife.
Lo más sorprendente para los consumidores no es solo su calidad artesanal, sino su precio. Ninguna de las tres propuestas galardonadas supera los 13 euros, lo que demuestra que la excelencia gastronómica en la Isla es, además, accesible para todos los bolsillos.
El podio de honor: ¿Dónde comer pizza hoy?
Si estás buscando el lugar perfecto para celebrar este día, estas son las tres paradas obligatorias que han conquistado a los críticos nacionales:
1. Pizzería Carbone (Adeje) – La mejor de las Islas
Su pizza ‘Pacchianella’ (12,50 €) se ha alzado con el primer puesto autonómico. Se trata de una joya de su línea de autor que combina una crema de calabaza casera con pancetta coppata y el toque fresco de la burrata pugliese. Un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado que la convierte en una experiencia única en el sur de la Isla.
2. Terra Vía (La Orotava) – Autenticidad en el Norte
En el corazón de la Villa, la pizza ‘Essenza’ (12,90 €) defiende la sencillez del producto italiano. Elaborada con una masa artesanal de prefermento, destaca por su mezcla de tomates cherry, berenjenas fritas y una irresistible crema de parmesano casera. Es la opción ideal para quienes buscan el respeto máximo al producto.
3. Pizzería Napulé (Adeje) – El clásico napolitano
Para los puristas, la ‘4 Stagioni’ (11,90 €) de Napulé es la elección ganadora. Utilizando una mezcla de harinas canarias e italianas, su masa destaca por una textura y alveolado superiores. Es una versión fiel a la tradición de Nápoles que utiliza ingredientes como alcachofas grill y mozzarella fior di latte.
Tenerife: Referencia nacional en masa artesana
El éxito de estos locales no es casualidad. El auge de la pizza napolitana de autor en Tenerife responde a una apuesta clara por las largas fermentaciones y la formación en escuelas italianas de prestigio. El hecho de que la Isla ocupe los tres primeros puestos de la clasificación autonómica subraya el gran momento que atraviesa la restauración local.
Este 9 de febrero, el Día Mundial de la Pizza es la excusa perfecta para apoyar al sector local y disfrutar de un producto que tiene en Tenerife a sus mejores embajadores en el Archipiélago.