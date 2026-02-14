¿Sin plan para hoy? 5 ideas de última hora para salvar San Valentín en Tenerife

Hoy, 14 de febrero de 2026, Tenerife se divide entre el sentimiento murguero y las flechas de Cupido. Celebrar San Valentín en las islas es jugar con ventaja, pero este año la coincidencia con los eventos del Carnaval de Santa Cruz obliga a ser más previsores que nunca.
Si has dejado la reserva para el último momento, todavía hay opciones para disfrutar de un día inolvidable.
El archipiélago ofrece desde cumbres con vistas increíbles hasta playas de arena negra, permitiendo que cada pareja encuentre su sitio. Aquí te proponemos una ruta exprés para que el Día de los Enamorados no pase desapercibido.
Atardecer en el Teide: el plan imbatible
No hay nada más romántico en el mundo que ver cómo el sol se esconde tras el horizonte desde el Parque Nacional del Teide. En este 2026, las empresas de astroturismo han reforzado sus servicios para hoy, ofreciendo catas de vino bajo uno de los cielos más limpios del planeta. Es el lugar perfecto para alejarse del ruido de la ciudad y conectar con la naturaleza en estado puro.
San Valentín “carnavalero” en Santa Cruz
Para las parejas que llevan el ritmo en la sangre, el plan está claro. Este sábado de Carnaval, muchos locales de la Calle La Noria y la Plaza de la Candelaria han diseñado menús especiales que combinan la cena de San Valentín con el ambiente festivo. Es un giro radical a la típica cena con velas: aquí se brinda con champán, pero al ritmo de una orquesta.
Escapada a la costa de Anaga
Si prefieres algo más íntimo, los senderos de Anaga desembocando en playas como la de Benijo son la opción ganadora. A pesar de ser un destino muy visitado, la inmensidad del paisaje permite encontrar ese rincón de paz. Eso sí, para la cena de hoy, los restaurantes de la zona de Taganana suelen estar completos, por lo que te recomendamos llamar antes de ponerte en marcha.
Cena en un guachinche con encanto
¿Quién dijo que un guachinche no puede ser romántico? Muchos establecimientos de La Orotava y La Victoria han sabido adaptar sus salones para este 14 de febrero. Un buen vino de la tierra, una ración de queso asado y el calor de una chimenea pueden ser mucho más efectivos que cualquier restaurante de estrella Michelin. Además, es la opción más sostenible para apoyar al producto local.
Relax en los ‘beach clubs’ del Sur
Para los que buscan sol y exclusividad, el sur de Tenerife (Adeje y Arona) sigue siendo el refugio favorito. Los Beach Clubs han colgado el cartel de “completo” en sus camas balinesas para el día de hoy, pero las zonas de paseo de Playa del Duque o Los Cristianos ofrecen terrazas perfectas para un cóctel al atardecer sin necesidad de reserva previa.
Sea cual sea tu elección, lo importante en este San Valentín 2026 es disfrutar de la compañía y del clima privilegiado que solo tenemos en Canarias. La capital chicharrera seguirá vibrando con el Carnaval, pero siempre habrá un hueco para el amor.