Los 5 senderos de Tenerife que todo el mundo puntúa con 5 estrellas en 2026

Tenerife es un continente en miniatura y su red de senderos es, posiblemente, la mejor ventana para entenderlo. En este 2026, la digitalización de las rutas ha permitido que miles de senderistas dejen su veredicto. Ya no solo buscamos el paisaje, sino la señalización, la conservación y esa sensación de “lugar único”.
Tras analizar el volumen de reseñas y la nota media en las principales plataformas, estos son los cinco senderos imbatibles de la isla.
1. Sendero de los Sentidos (Anaga)
Es el rey absoluto de la accesibilidad y la popularidad. Partiendo de la Cruz del Carmen, este sendero es ideal para familias o para quienes quieren un primer contacto con el bosque de laurisilva sin grandes esfuerzos. Las reseñas destacan su mantenimiento impecable y las pasarelas de madera que te sumergen en un túnel de vegetación que parece sacado de Parque Jurásico.
2. Roques de García (Parque Nacional del Teide)
Aunque es una ruta corta y circular, su impacto visual es masivo. Caminar a los pies del Roque Cinchado (el del antiguo billete de mil pesetas) con el Teide de fondo es la foto más valorada de Tenerife. Los usuarios en Google resaltan que es una ruta cómoda, apta para casi cualquier nivel y con una geología que te hace sentir en otro planeta.
3. Barranco del Infierno (Adeje)
Es la joya del sur. A pesar de ser una Reserva Natural de acceso controlado (hay que reservar con antelación), mantiene una de las notas más altas por la espectacularidad de su cascada final. Los senderistas valoran positivamente el control de aforo, lo que garantiza una experiencia tranquila y sin masificaciones, algo muy apreciado en este 2026.
4. Bosque de los Enigmas (Anaga)
Si el Sendero de los Sentidos te sabe a poco, el Bosque de los Enigmas es el siguiente nivel. Es una circular mágica que atraviesa el corazón de Anaga. Las reseñas coinciden: es el lugar donde mejor se aprecia la “lluvia horizontal” y el verde intenso del musgo. Es una ruta “cinematográfica” que nunca defrauda en las fotos de Instagram.
5. Sendero de Afur a Taganana
Para los que buscan algo más de “caña”. Esta ruta combina montaña y costa salvaje. Es, según TripAdvisor, una de las experiencias más auténticas de la isla. Lo que más se puntúa es el giro radical del paisaje: pasas de barrancos profundos a playas de arena negra como Tamadite. Es exigente, pero las vistas al Atlántico compensan cada paso.
Nota para el senderista: en este 2026, recuerda que para rutas como el Barranco del Infierno o El Pijaral (Anaga), la reserva previa es obligatoria