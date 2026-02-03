¿Por qué Mercadona no te llama? La empresa desvela el error que cometen muchos candidatos

Mercadona, el gigante de la distribución en España con una plantilla que ya alcanza los 110.000 empleados, ha arrojado luz sobre una de las incógnitas que más preocupan a los buscadores de empleo: ¿por qué algunos candidatos nunca reciben esa ansiada llamada? Ante la inquietud de los usuarios, la compañía presidida por Juan Roig ha desglosado los criterios que rigen su departamento de Recursos Humanos.
La respuesta ha llegado tras la consulta pública de una candidata de 55 años que, tras años intentando acceder a una vacante, cuestionaba si su edad era un impedimento. La respuesta de la cadena ha sido clara y directa, enfocada en la eficiencia operativa y la transparencia.
El factor geográfico: la clave del éxito para Mercadona
Según ha confirmado la propia compañía a través de sus canales oficiales, existen dos filtros fundamentales antes de pasar a la fase de entrevista. El primero es la proximidad geográfica. Mercadona ha sido tajante: “Priorizamos en la selección por candidatos del lugar de la necesidad”. Esto significa que vivir cerca del supermercado donde existe la vacante aumenta drásticamente las posibilidades de éxito.
El segundo pilar es la actualización constante. El consejo de oro de la empresa para cualquier aspirante es: “Recuerda tenerlo siempre actualizado”. Esto se refiere tanto a los datos de contacto como a la disponibilidad y experiencia dentro de su Portal de Empleo, la única vía oficial para formar parte de la compañía.
Sueldos en Mercadona: de 1.734 a 2.346 euros
El atractivo de trabajar en Mercadona no solo reside en la estabilidad, sino en su política retributiva. Tras la última actualización de sus tablas salariales, los sueldos se sitúan como los más competitivos del sector:
- Sueldo inicial: Para jornadas de 40 horas semanales, el salario parte de los 1.734 euros mensuales.
- Progresión salarial: Con la antigüedad y la progresión en el puesto, los trabajadores pueden llegar a percibir hasta 2.346 euros brutos al mes.
Un proceso sin intermediarios
Para evitar fraudes o esperas innecesarias, Mercadona recuerda que no utiliza intermediarios. No se recogen currículums físicos en las tiendas, ni se atienden solicitudes vía telefónica o por correo electrónico. Todo el proceso de captación de talento se centraliza en su web oficial, donde se valoran las candidaturas en función del perfil profesional y el volumen de vacantes disponibles en cada provincia.
Con estas aclaraciones, la cadena busca agilizar sus procesos de selección en un momento en el que se ha consolidado como la empresa preferida para trabajar dentro del sector de la distribución comercial en España.