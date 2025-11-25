Mercadona estrena nueva sección esta semana en 23 supermercados de España: uno de ellos, en Tenerife

Mercadona arranca la campaña navideña reforzando su estrategia. A las recientes incorporaciones de turrones y a la publicación del calendario para reservar sus menús festivos, la cadena suma un movimiento de gran calado: una oleada de aperturas y reformas que amplían su red de supermercados y, con ello, los servicios disponibles en buena parte del país.
Uno de los espacios que más protagonismo está ganando en Mercadona es ‘Listo para comer’, el área destinada a platos preparados diarios que los clientes pueden llevarse tal cual o calentar en casa. Este formato, según coinciden voces del sector, se ha convertido en un eje de crecimiento para la compañía y en un punto clave de experimentación en materia gastronómica y logística.
Durante la última semana de noviembre, coincidiendo con el inicio del periodo prenavideño, Mercadona ha puesto en marcha una gran expansión: 23 establecimientos incorporan esta sección, ya sea porque abren por primera vez o porque han sido remodelados para incluirla.
Las aperturas de Mercadona
Los nuevos puntos con servicio ‘Listo para comer’ se reparten por todo el país: Cataluña (4), Andalucía (4), Comunitat Valenciana (2), Castilla-La Mancha (2), Madrid (2), Ceuta (2), Canarias (1), Galicia (1), Aragón (1), La Rioja (1), Murcia (1), Castilla y León (1) y Baleares (1).
Estas son las fechas y ubicaciones detalladas:
24 de noviembre
- Zaragoza (Zaragoza) – Pza. Santo Domingo, 13
- Elche (Alicante) – C/ Cristóbal Sanz, 7
- Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) – C/ Comadrona Dolores Daban
- El Casar (Guadalajara) – Ctra. Fuente el Saz, 49
- Creixell (Tarragona) – C/ del Mercat, 57
- Huétor Tájar (Granada) – C/ Abellán, 58
- Santa Fe (Granada) – Avda. América, 1
- Sa Pobla (Baleares) – Ctra. d’Inca, 48
- Arroyomolinos (Madrid) – Avda. de Francia, 144-E
- A Coruña (A Coruña) – Avda. de Arteixo, 43
- Illescas (Toledo) – C/ García Lorca, 8
- Villamediana de Iregua (La Rioja) – Avda. Camino Real, 4
- Murcia (Murcia) – Avda. Santa Catalina
- Valladolid (Valladolid) – C/ Joaquín Velasco Martín, 7
- Xirivella (Valencia) – Pza. España, 7
- Ceuta (Ceuta) – C/ Cabrerizas Bajas
- Ceuta (Ceuta) – Avda. España, 30
26 de noviembre
- Mataró (Barcelona) – C/ Valencia, 54
- Humanes de Madrid (Madrid) – C/ Santiago Ramón y Cajal
28 de noviembre
- Málaga (Málaga) – C/ Carril del Conde, 8
- Terrassa (Barcelona) – Avda. Jacquard, 48
- Bollullos de la Mitación (Sevilla) – Avda. alcalde Cecilio Gutiérrez
- Tarragona (Tarragona) – Pza. Corsini, 9
La sección incluye una variedad de platos preparados siguiendo recetas tradicionales que pueden consumirse al momento tras calentarlos ligeramente. Además, muchos de estos espacios cuentan con mural para bebidas frías y zona habilitada con mesas y sillas, lo que permite que los clientes puedan comer en el propio supermercado si lo desean.