metropolitana

Metrotenerife anuncia importantes cambios en el día de hoy: no funciona la línea 2

Si necesitas desplazarte, debes tener en cuenta que la operativa habitual ha cambiado drásticamente
Metrotenerife anuncia importantes cambios en el día de hoy: no funciona la línea 2
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Metrotenerife afronta la fase final de sus labores de mantenimiento preventivo, una actuación crítica en los túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta que mantendrá la red bajo mínimos hasta este martes, 3 de febrero.

¿Cómo te afecta si viajas hoy con Metrotenerife?

Si necesitas desplazarte, debes tener en cuenta que la operativa habitual ha cambiado drásticamente:

  1. Tranvía de Tenerife lanza una importante advertencia ante la posibilidad de que te ocurra algo desagradable a bordoEs oficial: fin a la huelga del Tranvía de Tenerife tras 2 años
  • Línea 1: Solo funciona en el tramo Intercambiador – Chimisay.
  • Servicio de Guaguas: Para el trayecto entre Chimisay y La Trinidad, se ha habilitado un servicio alternativo con TITSA que para cerca de las estaciones habituales.
  • Línea 2 y Servicio Nocturno: Permanecen totalmente suspendidos hasta que finalicen los trabajos.

La empresa recomienda consultar cualquier cambio de última hora a través de sus redes sociales o en el teléfono de atención al cliente 922 099 119, ante el fin inminente de estas restricciones.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas