Metrotenerife anuncia importantes cambios en el día de hoy: no funciona la línea 2

Metrotenerife afronta la fase final de sus labores de mantenimiento preventivo, una actuación crítica en los túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta que mantendrá la red bajo mínimos hasta este martes, 3 de febrero.
¿Cómo te afecta si viajas hoy con Metrotenerife?
Si necesitas desplazarte, debes tener en cuenta que la operativa habitual ha cambiado drásticamente:
- Línea 1: Solo funciona en el tramo Intercambiador – Chimisay.
- Servicio de Guaguas: Para el trayecto entre Chimisay y La Trinidad, se ha habilitado un servicio alternativo con TITSA que para cerca de las estaciones habituales.
- Línea 2 y Servicio Nocturno: Permanecen totalmente suspendidos hasta que finalicen los trabajos.
La empresa recomienda consultar cualquier cambio de última hora a través de sus redes sociales o en el teléfono de atención al cliente 922 099 119, ante el fin inminente de estas restricciones.