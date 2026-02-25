Muere Jordan James, el influencer que gastó 150.000 euros en cirugías para parecerse a Kim Kardashian

El influencer británico Jordan James Parke, conocido en redes sociales por su obsesión con la cirugía estética y su intento de asemejarse físicamente a Kim Kardashian, ha fallecido en Londres en circunstancias que ahora investiga la Policía Metropolitana como un posible homicidio.
Parke, que llegó a autodenominarse en internet como el “rey de los labios británicos”, acumulaba miles de seguidores gracias a un contenido centrado en tratamientos estéticos, procedimientos cosméticos y rutinas de cuidado personal. Su popularidad creció, en parte, tras su participación en el programa televisivo Botched, dedicado a mostrar intervenciones de cirugía plástica con resultados fallidos y sus posteriores correcciones.
Hallado sin vida en una plaza del centro de Londres
El cuerpo del joven fue localizado en la vía pública, concretamente en la plaza Lincoln, en el centro de la capital británica, según ha adelantado la BBC. El hallazgo se produjo poco después de que, presuntamente, se sometiera a una nueva intervención estética con la que pretendía modificar su imagen.
En relación con estos hechos, las autoridades han detenido a dos personas: un hombre de 43 años y una mujer de 52, sospechosos de estar implicados en la muerte del influencer. Ambos han sido arrestados bajo la acusación de homicidio y posteriormente puestos en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación judicial.
Fuentes policiales han señalado que están analizando indicios que apuntan a que Parke podría haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de fallecer, lo que refuerza la hipótesis de que una intervención fallida pudiera estar detrás de su muerte.
Una década marcada por los retoques estéticos
La notoriedad de Jordan James Parke estuvo estrechamente ligada a su exposición pública de múltiples tratamientos estéticos. Hace aproximadamente diez años, el propio influencer aseguró haber invertido más de 150.000 dólares en procedimientos destinados a transformar su apariencia.
A pesar de haber experimentado complicaciones en el pasado —lo que le llevó incluso a buscar soluciones en programas televisivos especializados—, nunca abandonó su objetivo de modificar su imagen mediante la cirugía.
Antecedentes que también investiga la Policía
La investigación sigue bajo secreto, aunque los agentes no descartan otras líneas de trabajo relacionadas con antecedentes judiciales del fallecido. Entre ellos, su detención hace dos años por un presunto delito contra la salud pública tras la venta de inyecciones adelgazantes sin prescripción médica a una mujer que murió posteriormente.
Por el momento, las autoridades británicas continúan recabando pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, mientras varias incógnitas permanecen abiertas a la espera de los resultados de la autopsia y de nuevos avances en el caso.