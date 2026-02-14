Tragedia en Telde: una mujer en estado crítico tras ser golpeada por una cornisa que se desprendió de un edificio

Una mujer de 58 años se encuentra en estado crítico tras resultar herida este 14 de febrero de 2026, sobre las 16.23 horas, al ser golpeada por un objeto desprendido desde altura en la Avenida de la Constitución, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según la información facilitada por el CECOES 112.
La afectada presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Golpeada por un objeto desprendido desde altura en Telde
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta comunicando que una mujer se encontraba inconsciente y necesitaba asistencia sanitaria “tras ser golpeada por un objeto que se había desprendido desde altura”, en la avenida citada.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada en el lugar. En la valoración inicial, la mujer presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que, una vez estabilizada, fue evacuada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al centro hospitalario.
Bomberos confirman el desprendimiento de parte de una cornisa
En el lugar intervinieron también efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que comprobaron que el incidente se debió al desprendimiento de parte de una cornisa de un edificio y colaboraron con el resto de recursos activados.
Policía Local y Policía Nacional, diligencias
El dispositivo contó igualmente con la presencia de la Policía Local y la Policía Nacional, que realizaron las diligencias correspondientes, según la nota informativa del CECOES 112.