Esto es todo lo que se sabe sobre el hallazgo de la mujer que desapareció en Tenerife tras un golpe de mar

El cuerpo sin vida localizado el pasado domingo en la costa de Anaga corresponde a la joven de 30 años que desapareció tras ser arrastrada por un golpe de mar en Tacoronte. Así lo ha confirmado este miércoles el Instituto de Medicina Legal, una vez concluidos los resultados de la autopsia.
Según ha informado Televisión Canaria, los análisis forenses ratifican que el cadáver hallado en aguas del nordeste de la Isla es el de la mujer que fue vista por última vez el pasado miércoles en la zona de Mesa del Mar.
De acuerdo con el relato de los hechos, la víctima se encontraba paseando a su perro por el muelle cuando fue sorprendida por una ola y arrastrada al mar por un golpe de mar.
La búsqueda se prolongó varios días en varias zonas de Tenerife
Desde ese momento, el 112 Canarias activó un amplio dispositivo de búsqueda que se prolongó durante varios días.
La operación estuvo condicionada en todo momento por el mal estado del mar. El despliegue, en el que participaron Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y la Policía Local, tuvo que hacer frente a un fuerte oleaje que dificultó el acceso de las embarcaciones a la línea de costa.
Las condiciones marítimas obligaron a centrar los esfuerzos en medios aéreos y patrullas terrestres, ya que en varias ocasiones resultó imposible aproximarse a las zonas de rocas.
Inicialmente, la búsqueda se amplió hacia el litoral de El Sauzal, aunque la fuerza de las corrientes desplazó finalmente el cuerpo varios kilómetros hacia el noreste de la Isla.
El cadáver fue localizado gracias al aviso de un particular durante la tarde del domingo, lo que permitió a la Guardia Civil proceder a su recuperación en aguas de la costa de Anaga.
Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado para la realización de las pruebas forenses necesarias para su identificación, confirmada oficialmente este miércoles tras el análisis biológico.