¿Pokémon o nombre canario? El reto viral que confunde a una tiktoker: “Jaridian”

@namiiknows Es una reconocida creadora de contenido murciana que, como ellla mismo se denomina, habla de “frikadas“. En uno de sus últimos vídeos ha lanzado un reto: diferenciar si algunos de los hombres que da son pertenecientes a Pokemon o a un nombre canario.
Acompañado de su compañero Juanchis, lanza diferentes preguntas acerca de este reto que ya se ha hecho con anterioridad, siempre resultando muy viral.
En primer lugar, @namiiknows lanza al aire el nombre canario de Rayco, cuyo origen proviene de un guerrero de la zona de Anaga en Tenerife. Juanchis cree que se trata del nombre de un personaje de Pokemon.
El segundo nombre es Tacande, o Tierras de Volcanes, a lo que Juanchis vuelve a responder que se trata de un pokemon, errando la respuesta. Después, tras acertar el de Ekans, llega el turno para uno de los nombres más controvertidos.
La polémica de “Jaridian”
El punto de fricción llegó con el nombre de Haridian, cuyo significado es “pastora”. La controversia no surgió por el origen del nombre, sino por la forma en que @namiiknows lo introdujo. Al pronunciarlo como “Jaridian” (con una “j” muy marcada), las respuestas del vídeo se llenaron rápidamente de quejas de usuarios canarios.
Varios internautas han señalado la importancia de respetar la fonética y el origen de estos nombres canarios, que forman parte del patrimonio cultural de las islas. A pesar de las críticas por la pronunciación, el vídeo sigue sumando reproducciones, demostrando que la mezcla entre la cultura pop y las raíces locales es una fórmula infalible para alcanzar la viralidad en plataformas como TikTok.
@namiiknows
Cuantas has adivinado??♬ Mozart/Requiem "Lacrimosa"(1394506) – Mint