“Dirán que soy yo el amargado”: el vídeo de un pasajero de guagua en Tenerife que estalla contra lo que muchos sufren

Un vídeo grabado recientemente tras un viaje en Tenerife ha vuelto a ‘encender’ en TikTok un debate tan cotidiano como incómodo: el uso de altavoces en el transporte público. El autor, el usuario misterchas922, se adelanta a las críticas en la descripción del vídeo: “Ustedes dirán que soy yo el amargado, pero si vivimos con educación, estamos todos felices”. Su mensaje, lejos de pasar desapercibido, ha conectado con cientos de usuarios que reconocen la escena como parte habitual del día a día en la Isla.
“No quiero un futuro en el que la gente se suba a la guagua con altavoces”, resume, apelando directamente al respeto y la convivencia en un espacio compartido.
Una escena repetida en las guaguas de Tenerife
El vídeo no muestra una bronca ni una situación límite. Precisamente ahí está su fuerza. Refleja algo mucho más común: música, vídeos o llamadas reproducidas en alto volumen, sin auriculares, durante un trayecto en guagua. Un gesto que, para quien lo realiza, puede parecer inofensivo, pero que para el resto de pasajeros supone una molestia constante en un espacio cerrado.
Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios reconocen que esta situación se repite a diario tanto en guaguas como en tranvías, especialmente en horas punta o en trayectos largos, cuando no hay margen para cambiar de sitio ni “desconectar”.
Apoyo mayoritario… y cansancio acumulado
Buena parte de los comentarios respaldan el mensaje del creador del vídeo. “Es una falta de respeto”, “los auriculares parece que no existen” o “totalmente de acuerdo” son respuestas recurrentes. Otros amplían el foco: conversaciones a gritos, videollamadas de madrugada, mochilas ocupando asientos o pies sobre los respaldos.
Algunos usuarios aportan experiencias concretas. Una usuaria recuerda cómo un chófer de una línea de TITSA llamó la atención a un pasajero que iba viendo TikTok con el volumen alto y cómo el problema se resolvió al instante. Para muchos, ese es el punto clave: la mayoría evita decir nada por miedo a generar un conflicto, aunque la incomodidad sea compartida.
Lo que dice el reglamento de TITSA
En este punto, el debate tiene una base clara. El reglamento de la empresa pública TITSA recoge de forma explícita las obligaciones de los usuarios del transporte en guagua. Según la normativa vigente del Cabildo Insular de Tenerife (BOP nº 64, de 27 de mayo de 2019), los viajeros deben respetar una serie de normas básicas de convivencia durante el trayecto.
Entre ellas, el reglamento es claro: “No utilices radio, móviles u otros aparatos con reproductor de sonido a un volumen que pueda resultar molesto.”
Es decir, el comportamiento que denuncia el vídeo no solo genera malestar social, sino que contraviene directamente las normas de uso del transporte público.
La empresa recuerda además que el viaje comprende todo el trayecto, desde que el usuario accede a la guagua hasta que la abandona, y que el cumplimiento del reglamento es obligatorio para todos los pasajeros.
@misterchas922 Ustedes dirán que soy yo el amargado, pero si vivimos con educación, estamos todos felices . yo no quiero un futuro en el que la gente se suba a la guagua con altavoces. #guagua #trasporte #publico #respeto #canarias ♬ sonido original – MisterChas