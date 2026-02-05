Nito, agricultor en Tenerife, alto y claro ante los que sabotean su trabajo: “También me han roto el camión y me han pintado, pero seguimos adelante”

El popular agricultor tinerfeño Sergio Rodríguez, Nito, que recientemente denunciaba en un vídeo en TikTok actos vandálicos en su nuevo mercado en Tegueste, ha vuelto a pronunciarse sobre lo ocurrido, esta vez en Televisión Canaria. El joven insistió en su intención de seguir adelante pese a lo que describe como una situación repetida.
“Al final uno tiene esa pequeña ventana para contar su día a día y estoy en derecho de expresarme. No sé si será envidia o qué”, afirmó con semblante relajado y una pequeña sonrisa ante las cámaras de la televisión pública.
Nito explicó que, aunque cuenta con cámaras de vigilancia, los desperfectos se han producido en los baños: “Espero que no vuelva a ocurrir, tengo cámaras pero los desperfectos son en los aseos”.
El agricultor aseguró que este tipo de incidentes no le resultan nuevos y que, de hecho, ya los contempla en la planificación económica del negocio: “Lo tenemos dentro del presupuesto anual porque no es nada nuevo”.
Nito: “Me han roto el camión, me han pintado, pero seguimos adelante”
En su intervención, también enumeró otros episodios sufridos con anterioridad que han afectado a su actividad: “Me han roto el camión, me han pintado, pero seguimos adelante”.
Con estas palabras, Nito puso voz a la indignación que ya había trasladado en redes sociales, al tiempo que trasladó un mensaje de continuidad: pese al daño y al desgaste, seguirá trabajando y mostrando su día a día.