el jardín

Nito, agricultor en Tenerife, alto y claro ante los que sabotean su trabajo: “También me han roto el camión y me han pintado, pero seguimos adelante”

Nito denuncia daños reiterados en su mercado de producto local, ubicado en Tegueste: "No sé si será envidia o qué"
Nito, agricultor en Tenerife, alto y claro ante los que sabotean su trabajo: "También me han roto el camión y me han pintado, pero seguimos adelante"
Nito, agricultor en Tenerife, alto y claro ante los que sabotean su trabajo: "También me han roto el camión y me han pintado, pero seguimos adelante". DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El popular agricultor tinerfeño Sergio Rodríguez, Nito, que recientemente denunciaba en un vídeo en TikTok actos vandálicos en su nuevo mercado en Tegueste, ha vuelto a pronunciarse sobre lo ocurrido, esta vez en Televisión Canaria. El joven insistió en su intención de seguir adelante pese a lo que describe como una situación repetida.

Al final uno tiene esa pequeña ventana para contar su día a día y estoy en derecho de expresarme. No sé si será envidia o qué”, afirmó con semblante relajado y una pequeña sonrisa ante las cámaras de la televisión pública.

  1. Nito, el agricultor más popular de Tenerife, denuncia actos de vandalismo en su mercado: “Son cosas que no llegaré a entender”
  2. Nito (30), el agricultor más conocido de Canarias, sobre el mejor plato para esta Navidad: “El más barato es pescado salado con batata guisada de Lanzarote”

Nito explicó que, aunque cuenta con cámaras de vigilancia, los desperfectos se han producido en los baños: “Espero que no vuelva a ocurrir, tengo cámaras pero los desperfectos son en los aseos”.

El agricultor aseguró que este tipo de incidentes no le resultan nuevos y que, de hecho, ya los contempla en la planificación económica del negocio: “Lo tenemos dentro del presupuesto anual porque no es nada nuevo”.

Nito: “Me han roto el camión, me han pintado, pero seguimos adelante”

En su intervención, también enumeró otros episodios sufridos con anterioridad que han afectado a su actividad: “Me han roto el camión, me han pintado, pero seguimos adelante”.

Con estas palabras, Nito puso voz a la indignación que ya había trasladado en redes sociales, al tiempo que trasladó un mensaje de continuidad: pese al daño y al desgaste, seguirá trabajando y mostrando su día a día.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas