Nito pide ayuda para salvar 40.000 kilos de naranjas de La Palma: “Lo mismo que una vez hicieron por mí y las sandías, lo haremos ahora por ellos”

La iniciativa propone la venta de 10 kilos de naranjas a 8,50 euros, que podrán adquirirse tanto en sus puntos físicos de venta como en su tienda online, con envíos solo a Canarias
El popular agricultor tinerfeño Sergio Rodríguez, conocido como Nito y al frente de Frutas y Verduras Nito, ha lanzado un nuevo llamamiento a través de sus redes sociales para dar salida a 40.000 kilos de naranjas procedentes de La Palma, cuya producción involucra a más de 45 familias del sector primario.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el joven agricultor explica que “no se ha podido dar salida a todo el género”, motivo por el que han decidido unirse para intentar distribuir este producto local en el Archipiélago.

Lo mismo que una vez hicieron por mí y las sandías, lo haremos ahora por ellos y las naranjas”, señala en el mensaje.

La iniciativa propone la venta de 10 kilos de naranjas a 8,50 euros, que podrán adquirirse tanto en sus puntos físicos de venta como en su tienda online, con envíos solo a Canarias.

El mensaje ha generado decenas de reacciones en redes sociales en las primeras horas. Algunos usuarios han respondido con comentarios como: “Vamos a por las naranjas palmeras”, “Todos a comprar naranjas palmeras” o “Quiero 30 kilos! Dónde las puedo comprar? Soy del sur de Gran Canaria”. También hay quienes preguntan por la disponibilidad en otras Islas: “Vivo en Fuerteventura, aquí las mandan. Hay que ayudarnos”.

