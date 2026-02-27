Atención conductores en Canarias: estos son los 3 nuevos radares de la DGT que multan desde hoy (y dónde están)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado este viernes tres nuevos radares en Canarias, dentro del plan nacional de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad previstos para 2025, de los que ya se han puesto en servicio 106.
En concreto, en el Archipiélago se han puesto en marcha dos nuevos radares en Gran Canaria y uno en Tenerife. En la isla redonda, Tráfico ha activado un radar fijo en la GC-20 (kilómetro 2+700), además de un radar de tramo en la GC-23, que controlará la velocidad media de los vehículos entre los puntos kilométricos 1+480 y 4+030.
Radar fijo en la TF-1 en Tenerife
Por su parte, en Tenerife ha entrado en funcionamiento un radar fijo en la TF-1, a la altura del kilómetro 76+940, una de las principales vías de conexión de la Isla.
Según ha informado el organismo que dirige Pere Navarro, estos nuevos dispositivos estarán señalizados en la carretera y sus ubicaciones también han sido publicadas en la página web oficial de la DGT.
Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que superen el límite de velocidad en estos tramos recibirán únicamente una carta informativa advirtiéndoles de la infracción.
Una vez transcurrido ese periodo, quienes circulen por encima de la velocidad permitida serán denunciados y sancionados con la correspondiente multa.
La instalación de estos radares forma parte de la estrategia de Tráfico para reducir tanto el número de siniestros mortales como de heridos graves en carretera.