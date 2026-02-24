Oscarito, compositor de ‘Un Beso’, rompe su silencio tras el éxito de Nueva Línea: “Les voy escribir una canción”

La canción ‘Un Beso’ vuelve a sonar con fuerza más de dos décadas después de su lanzamiento original. El tema, compuesto por el cantante y compositor Óscar Serrano, más conocido como ‘Oscarito’, ha resurgido recientemente tras viralizarse en redes sociales a través de la interpretación de la orquesta tinerfeña Nueva Línea, acumulando millones de reproducciones en distintas plataformas.
Ahora, 24 años después de su creación, el autor del tema ha salido a hablar públicamente sobre el inesperado fenómeno que ha devuelto su composición al centro de la actualidad musical.
“Hay un grupo que son unas chicas jóvenes de las Islas Canarias. Y han conseguido un éxito que tiene más de 300 millones de vistas. Algo realmente brutal”, explicó Oscarito, en referencia al impacto que ha tenido la reinterpretación del tema.
El compositor recordó que la canción fue grabada originalmente en el año 2001 e incluida en el álbum ‘Latin’, el mismo trabajo discográfico con el que el grupo Grupo Manía logró alzarse con un Grammy Americano. “Esta canción tuvo mucha suerte”, señaló en una reciente entrevista.
Según relató, el origen de ‘Un Beso’ surgió de una experiencia personal. Una sobrina suya viajó a Europa para estudiar y, a su regreso, le mostró una melodía que le llamó la atención: “Había una canción como en portugués, algo así como ‘muah muah’. Me gustó esa idea del beso”.
A partir de ahí, Serrano decidió trasladar ese concepto al estudio, donde trabajó junto al maestro Freddy Méndez para dar forma definitiva al tema.
Más de dos décadas después de su estreno, ‘Un Beso’ ha encontrado una segunda vida gracias al impulso de nuevas generaciones y a su adaptación en el panorama musical actual, consolidándose como uno de los fenómenos virales del momento vinculados a formaciones de Tenerife.
El programa de televisión puertorriqueño ‘Lo sé todo’, logró ponerse en contacto para conocer la reacción de Oscarito, quien confesó “me gustaría conocerlas”. Para su sorpresa, el grupo Nueva Línea “vuelve a hacer noticia esta canción, haciéndose viral”, y destaca que “tienen derecho de grabarla, conmigo no hay problema”. Por último, Oscarito anunció que “las voy a contactar, a ver si escribo algo para ellas y me voy para allá a cantar con el grupo”. Un junte que promete convertirse en otro gran éxito.