El histórico gesto que el Papa León XIV quiere tener con Canarias: así se prepara su posible visita a Tenerife

La posibilidad de un hito histórico en el Archipiélago cobra fuerza cada día. El Papa León XIV ha manifestado formalmente su deseo de viajar a España durante este año 2026, situando a Tenerife y Gran Canaria como paradas prioritarias en su itinerario.
Aunque la confirmación oficial del Vaticano suele producirse con escasos meses de antelación, la maquinaria organizativa en las Islas ya se ha puesto en marcha para lo que podría ser una visita sin precedentes.
El motivo del viaje a Canarias del Papa León XIV
No se trata de una visita protocolaria más. La emotiva razón que ha impulsado al Pontífice a poner el foco en el Archipiélago es la realidad humanitaria en el Atlántico.
Según ha detallado la Diócesis, León XIV quiere agradecer personalmente a los canarios su actitud y entrega ante la crisis migratoria, retomando así la sensibilidad que ya mostró su predecesor, Francisco.
Este gesto situaría a Canarias en el centro del mensaje social de la Santa Sede, convirtiendo el viaje en un acontecimiento de relevancia internacional por la carga simbólica que conlleva el reconocimiento directo del Papa a la labor humanitaria del pueblo isleño.
Preparativos en marcha bajo estricta prudencia
A pesar de que el plan de viaje está siendo estudiado por la Secretaría de Estado del Vaticano para encajarlo en una agenda que ya incluye destinos en África y América, la Iglesia española no quiere dejar espacio a la improvisación.
Por ello, se ha habilitado el portal conelpapa.es, que servirá como canal oficial para ofrecer datos verificados y evitar la propagación de rumores.
En Tenerife, el comité organizador local ya tiene nombres propios y funciones asignadas. Liderado por Antonio Pérez Morales, el equipo técnico trabaja ya en áreas críticas como logística, comunicación y liturgia.
El objetivo es que, en el momento en que se produzca el anuncio oficial desde Roma, la estructura de acogida en la Isla esté plenamente operativa.
Participación ciudadana y voluntariado en Tenerife
Uno de los pilares de esta posible visita es que no contará con financiación pública. Todo el evento se sostendrá mediante donativos de particulares, fundaciones y la colaboración de empresas.
En este sentido, los equipos locales han comenzado a sondear las necesidades de voluntariado. Se buscarán perfiles para tareas de apoyo logístico, pero también se ha abierto la puerta a que los ciudadanos colaboren ofreciendo alojamiento para peregrinos o aportando servicios profesionales. “Se trata de una aventura colectiva que requiere de la suma de todos”, señalan desde la organización tinerfeña.
Por el momento, la consigna es la prudencia. Aunque la intención del Papa es firme y los equipos en las Islas ya están designados, el Archipiélago queda a la espera de la validación final de la Santa Sede para conocer las fechas exactas y los lugares que acogerán los actos principales de León XIV.