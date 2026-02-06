Tenerife se prepara para la visita histórica del Papa León XIV: se organiza el dispositivo oficial

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha iniciado los preparativos ante la visita del papa León XIV a España, para lo que ha constituido un equipo de trabajo que estará coordinado con las diócesis de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.
Según la información facilitada, estos equipos trabajan en previsión de que se confirmen las fechas del viaje del Santo Padre. Desde un principio se ha esbozado la posibilidad de que la visita se produzca en junio.
En este contexto, a lo largo de este fin de semana se hará pública la web oficial, que recogerá toda la información disponible hasta el momento sobre esta posible visita.
Además, esta tarde ha tenido lugar una primera toma de contacto de las personas que forman parte de los diferentes grupos y comisiones organizadas.
Comité organizador y equipos de trabajo
En este encuentro ha estado presente el presidente de la CEE, Luis Argüello García, junto a los obispos de las diócesis implicadas: José Cobo, Juan José Omella, Mazuelos y Eloy Alberto Santiago, así como el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo.
La organización contempla un Comité Nacional de Coordinación, un comité organizador de la Conferencia Episcopal Española y comités organizadores locales en las diócesis implicadas.
La web oficial sobre la visita del papa
La web conelpapa.org, que estará disponible durante este fin de semana, incluirá un apartado de preguntas frecuentes sobre esta posible visita del Papa León XIV, con información sobre qué se sabe hasta el momento, por qué no hay más detalles, a qué vendría el Santo Padre o cómo colaborar.
El portal también ofrecerá información para quienes deseen participar en los trabajos de preparación, ya sea como voluntarios, empresas o mediante donativos, además de contenidos para prepararse para la visita, datos sobre la Iglesia en España, información sobre León XIV, detalles de los comités organizadores y un espacio específico para prensa.