El Gobierno canario estudiará si es viable declarar BIC el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento de Canarias aprobó ayer, con la abstención de Vox, solicitar a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias la elaboración de un estudio sobre la idoneidad de que los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y los Indianos de La Palma sean declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
La Proposición No de Ley que defendió el PP fue enmendada por los grupos Nacionalista y Socialista, que esgrimían sus dudas sobre fijar ese tipo de protección para las fiestas. Por ello, pactaron con los populares evaluar las consecuencias de esta medida. Carlos Ester (PP) dijo que hay que “proteger y conservar” la identidad de los carnavales, porque así también lo reconoce el Estatuto de Autonomía de Canarias. Apuntó que el Carnaval de Las Palmas es un “motor económico y social” de la capital, el de los Indianos “conmemora” el regreso de los canarios que emigraron a América y el chicharrero es la primera fiesta canaria declarada de interés turístico internacional y que aspira a ser patrimonio de la humanidad. “Hablar de protección no es proteger un bien material, sino un bien inmaterial que no se encorseta, que lo que hace es preservar esa esencia de tradiciones y ese ADN del carnaval”, detalló.
Por su parte, el diputado nacionalista y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, afirmó que “el Carnaval necesita que lo dejemos vivir. Tras 50 años de democracia no deberíamos estar defendiéndolo en el Parlamento, pero hoy se enfrenta a intentos sibilinos de limitarlo y hacerlo inviable, con denuncias, restricciones desproporcionadas y procedimientos que convierten la convivencia en un litigio permanente”.
Bermúdez aseveró que “compartimos la necesidad de protegerlo, pero con rigor y sentido común, y debe de ser el Gobierno quien estudie la viabilidad de la declaración como BIC, siempre contando con los ayuntamientos y los colectivos del carnaval de las tres ciudades, para garantizar su futuro sin fosilizarlo”.
Por su parte, la socialista Patricia Hernández dijo que la iniciativa es “bienintencionada” contra quienes van en contra de los carnavales, pero la protección de la fiesta debe de hacerse siempre “avanzando y creciendo en el alma que tiene cada acto y cada persona que se disfraza en carnaval, para evitar consecuencias no deseadas”.