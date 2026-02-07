Los petroglifos de Garafía: custodiados durante 40 años en una casa particular de La Palma para evitar que fueran robados

El Museo Arqueológico Benahoarita (MAB), en La Palma, ha incorporado a sus fondos dos grabados rupestres de época prehispánica procedentes del yacimiento del Llano de Las Lajitas, en la cumbre de Garafía, que han permanecido durante más de 40 años bajo custodia particular para evitar su expolio.
Las piezas han sido entregadas recientemente al Cabildo de La Palma por dos personas que las conservaron desde principios de la década de 1980 tras su rescate durante una expedición al Roque de Los Muchachos en la que participó el entonces comisario insular de Arqueología, Ramón Rodríguez Martín.
Una de las piezas es una plaqueta triangular de 40 por 28 centímetros con una espiral de gran desarrollo, mientras que la segunda corresponde a un panel de 41 por 27 centímetros con motivos meandriformes.
El Llano de Las Lajitas, yacimiento de origen de los petroglifos, es uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes de la antigua Benahoare y cuenta con 17 amontonamientos de piedras y más de un centenar de grabados rupestres.
Según ha informado la corporación insular, los grabados fueron recogidos en 1982 debido al alto riesgo de desaparición por expolio, dado su reducido tamaño y valor estético.
Inicialmente se depositaron de forma provisional en el Colegio de Las Tricias y, ante la falta de espacio en el antiguo Museo Insular, fueron trasladados a un domicilio particular, donde han permanecido protegidos hasta su entrega al MAB para su estudio y conservación definitiva.
La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, Miriam Perestelo, ha agradecido el gesto de los donantes, al que calificó como “un acto de responsabilidad hacia el legado palmero”, y recordó que, conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, los materiales arqueológicos prehispánicos son bienes de titularidad pública.
Por su parte, el director del MAB, Jorge Pais, destacó la relevancia técnica y el excelente estado de conservación de los grabados, realizados mediante la técnica del picado sobre lajas de basalto.
Junto a las piezas arqueológicas, los donantes han entregado al Cabildo más de un centenar de diapositivas originales de las décadas de 1970 y 1980 para analizar la evolución y el estado de conservación de enclaves arqueológicos de la isla.