Picoco’s Band pone los 80 y los 90 en el centro del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La Picoco’s Band será una de las grandes protagonistas del Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife 2026, siendo una de las bandas confirmadas en la tarde del sábado de Piñata, este 21 de febrero.
Liderados por el tinerfeño David Ascanio, la banda del Loro (reciben su nombre por un loro que llevaba por nombre Picoco) aterriza en la capital con un espectáculo que se ha consolidado como uno de los shows de versiones más potentes y participativos del panorama nacional, un viaje musical a las décadas de los 80 y 90 que promete convertir el corazón del Carnaval en una gran pista de baile para los amantes de la Movida y el pop rock español.
Su repertorio recorre desde los himnos imprescindibles de Radio Futura, La Unión y Miguel Bosé, hasta los éxitos que marcaron los 2000 de la mano de El Canto del Loco o Pereza; todo esto con el ingrediente marca de la casa: uno de los momentos más esperados de cada actuación es la invitación abierta a los asistentes para subir al escenario, coger el micrófono y sentirse una auténtica rockstar por unos minutos.
Este 2026, Picoco’s Band celebra cinco años de residencia estable en la emblemática Sala Aurora de Madrid, un lugar de referencia para la música en vivo en la capital española, que además es pionera en el formato dinner show.
ÉXITO EN TODA ESPAÑA
Allí actúan cada jueves y viernes ante un público fiel que supera los 50.000 asistentes anuales, consolidando un fenómeno que trasciende lo puramente musical. Los fines de semana, la agenda continúa por toda la geografía nacional: Barcelona, Valencia, Ibiza o Málaga son algunas de las ciudades que visitan habitualmente, actuando en salas y teatros y manteniendo una actividad prácticamente ininterrumpida durante todo el año.
Esa intensidad sobre los escenarios se traduce en un directo rodado, sólido y altamente profesional. El próximo 21 de febrero, Santa Cruz de Tenerife vivirá en primera persona esa explosión de recuerdos, ritmo y complicidad. En pleno ambiente carnavalero, Picoco’s Band promete la alternativa musical y una tarde cargada de himnos, baile y emoción compartida, reafirmando que la música de las décadas de los 80 y los 90 sigue más viva que nunca.
Un programa lleno de rincones con variedad musical
La Piñata del Carnaval de Tenerife ofrecerá ambientes musicales alternativos durante todo el fin de semana. Además de la propuesta de Picoco’s Band, el escenario de Francisco La Roche acogerá las actuaciones de artistas del panorama internacional como Nicky Jam, Tay de León, Leoni Torres Sebastián Yatra, DJ WES, y Eddy Herrera. Tras el plantel de artistas internacionales actuará DJ Jonay.