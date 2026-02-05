Sebastián Yatra actuará en el Carnaval de Día de Santa Cruz: fecha y detalles del concierto más esperado

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 acaba de anunciar una de sus principales actuaciones musicales. El artista internacional Sebastián Yatra es el primer gran nombre confirmado para hacer vibrar las calles de la capital tinerfeña en una de las citas más multitudinarias del calendario: el segundo Carnaval de Día.
El concierto del intérprete de ‘Tacones Rojos’ y ‘Vagabundo’ tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero, en una jornada diseñada para que miles de mascaritas de todas las edades disfruten de la música en directo bajo el sol chicharrero.
El Carnaval de Día se ha convertido en los últimos años en el evento favorito de muchas familias y turistas, y la confirmación de una estrella de la talla de Sebastián Yatra garantiza un lleno absoluto en el cuadrilátero.
Sebastián Yatra
No es solo una cara bonita o un jurado carismático en ‘La Voz Kids’. Sebastián Yatra (Medellín, 1994) se ha consolidado como el “caballero” del pop latino, logrando algo que pocos consiguen: dominar las listas de reggaetón sin perder la esencia de un baladista clásico.
Desde que en 2016 su tema ‘Traicionera’ lo lanzara al estrellato internacional, el colombiano no ha dejado de evolucionar. Criado en Miami, Yatra supo fusionar la sensibilidad del pop estadounidense con el ritmo de su tierra natal. Éxitos como ‘Un año’ o ‘No hay nadie más’ demostraron que el público seguía teniendo hambre de canciones románticas, acumulando miles de millones de reproducciones.
De los Grammy a la alfombra roja de los Oscar
Su carrera alcanzó una nueva dimensión en 2022. Su interpretación de ‘Dos Oruguitas’, el alma de la banda sonora de la película de Disney ‘Encanto’, lo llevó directamente al escenario de los Premios Oscar. Ese mismo año, su himno optimista ‘Tacones Rojos’ se convirtió en la canción del verano, otorgándole el Latin Grammy a Mejor Canción Pop.
Un vínculo inquebrantable con España
Para el público español, Yatra es “uno de los nuestros”. Su paso por la televisión nacional y sus sonados romances con figuras como Aitana lo mantienen constantemente en la conversación social. Sin embargo, es su cercanía y su capacidad para emocionar en directo lo que llena recintos en nuestro país año tras año.
Con una carrera que combina la música, la actuación en Netflix y su papel como referente de estilo, Sebastián Yatra sigue demostrando que el pop en español tiene en él a su mejor embajador.