Vender un piso con okupas al 50% de su valor: el polémico negocio que hace “su agosto” en Canarias

La crisis habitacional que asfixia a Canarias ha engendrado un mercado secundario tan lucrativo como polémico: la compraventa de inmuebles con okupas en su interior. Ante la desesperación por la lentitud judicial y lo que consideran un ordenamiento jurídico “permisivo”, cada vez más propietarios canarios prefieren perder una fortuna antes que seguir batallando por recuperar su casa.
En una reciente entrevista concedida a Herrera en COPE Tenerife, Samuel Romero, gerente de la empresa especializada Pisokupado, ha arrojado luz sobre una realidad cruda: “Tal cual está la ley hoy en día, para los propietarios muchas veces es más fácil vender la vivienda en el estado en el que está que hacerse cargo de todo”.
Descuentos drásticos: el paraíso del inversor
La rentabilidad de este negocio es, sencillamente, demoledora. Según los datos aportados por Romero en la citada emisora, los pisos con okupa pierden, por norma general, el 50% de su valor real. Esto significa que propiedades valoradas en 200.000 euros están saliendo al mercado por apenas 100.000 euros.
“Hay mucha gente dispuesta a perder ese 50% con tal de decir ‘me quito el problema de encima'”, explica el gerente de Pisokupado a COPE Tenerife.
Este escenario es el caldo de cultivo ideal para los inversores, el perfil mayoritario de comprador en estos casos. Son personas o entidades con pulmón financiero suficiente para adquirir el inmueble a precio de saldo, esperar los meses necesarios de proceso legal y, una vez desalojado, volver a introducirlo en el mercado con un beneficio del 100%.
La Palma: un dato preocupante
El fenómeno no se limita a las grandes capitales. Romero ha destacado que las zonas con alta demanda de vivienda son las más tensionadas, situando a los archipiélagos en el ojo del huracán. Un dato sorprendente revelado en la entrevista es el de la “Isla Bonita”: “Solo en La Palma hemos estado viendo que existen alrededor de 200 viviendas okupadas”.
A nivel nacional, la compañía gestiona una cartera de unas 6.000 propiedades, y el ritmo de ventas no para de crecer.
¿Quién es el okupa?
Contrario al estigma generalizado, Romero matiza que no todos los casos son iguales. Aunque existe el okupa “profesional”, también hay un alto número de personas abocadas a esta situación por la precariedad absoluta. En estos casos, el experto asegura que es más sencillo llegar a acuerdos para facilitar una salida digna a cambio de recuperar la propiedad.