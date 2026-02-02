Atentado al orgullo en Santa Cruz: destrozan la placa de memoria LGBTIQA+ en el García Sanabria

Diversas asociaciones de Tenerife han denunciado este lunes la destrucción de la placa de memoria LGBTIQA+ ubicada en las inmediaciones del Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. El símbolo, que señalizaba un punto clave de la lucha por los derechos civiles, ha aparecido completamente destrozado, lo que ha provocado una oleada de indignación ciudadana.
Los colectivos Aperttura, Caminar Intersex, Fundación Pedro Zerolo, Diversas, LGBTIQ+ Comarca de Acentejo, Libertrans y Transboys han unido sus fuerzas para exigir una respuesta contundente. Tras conocerse el suceso a través de las redes sociales por las denuncias de la investigadora Daniasa Curbelo y el fotógrafo Miguel G. Morales, las entidades han calificado el acto como un “grave atentado” contra los derechos del colectivo.
Un símbolo LGBTIQA+ contra el “odio fascista”
Para las organizaciones firmantes, este acto no es un incidente aislado o un simple acto de vandalismo callejero. Los colectivos aseguran que lo ocurrido es “demostrativo del alarmante aumento del odio auspiciado por la ultraderecha fascista”. En un comunicado conjunto, han solicitado a la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias la reposición inmediata de la placa, instalada originalmente en 2021.
La placa cumplía la función de señalizar un lugar de significación histórica. Según explican las asociaciones, el Parque García Sanabria fue el epicentro de la resistencia y encuentro del colectivo durante los años del franquismo y la Transición. Fue precisamente en este entorno donde se gestó la primera manifestación del Orgullo en Canarias, celebrada en junio de 1978.
Exigen responsabilidades al Ayuntamiento
Además de la reposición del monumento, las entidades han instado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a iniciar una investigación exhaustiva. El objetivo es depurar responsabilidades jurídicas y localizar a los autores de este ataque contra el patrimonio social de la ciudad. Asimismo, han reclamado que se intensifique la vigilancia en estos puntos críticos para evitar que se repitan acciones similares.
“Es una parada específica en nuestra memoria. En la última manifestación insular, nos detuvimos aquí para recordar las luchas de quienes nos precedieron”, recuerdan las asociaciones. La destrucción de este hito supone, a su juicio, un intento de borrar la historia de la disidencia sexual en las islas.
Unidad frente a la intolerancia
La noticia ha generado un fuerte eco en las redes sociales, donde activistas y ciudadanos exigen que las instituciones no den ni un paso atrás en la defensa de la diversidad. La placa del García Sanabria no era solo un objeto metálico, sino un recordatorio de que los derechos actuales son fruto de décadas de persecución y valentía.
Entre los firmantes se encuentran organizaciones de referencia como la Asociación de Personas Transexuales de Tenerife (APERTTURA) y la Asociación LGBTIQA Diversas Canarias*, quienes han advertido que no permitirán que el miedo o la intolerancia ganen terreno en los espacios públicos de la capital tinerfeña.