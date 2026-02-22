Una nueva plaza acompañará la reforma de la piscina municipal de Santa Cruz

La piscina municipal Acidalio Lorenzo comienza su transformación para convertirse en un espacio deportivo referente, más moderno, accesible e inclusivo tras más de 60 años de historia. Entre las futuras mejoras destaca la reforma de la plaza de acceso al recinto, además de la instalación de un ascensor, la reforma integral de los vestuarios colectivos y la demolición de una de las gradas, actualmente cerrada por riesgo de derrumbe, que se sustituirá por graderíos móviles.
El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz comenzó el pasado enero las obras de reforma en la instalación, centradas en la supresión de barreras físicas, así como en la mejora de los espacios y de las condiciones de uso. Unos trabajos que cuentan con una inversión de 515.463 euros y que finalizarán el próximo julio.
El proyecto tiene como objetivo fundamental garantizar un espacio más inclusivo, moderno y funcional para los usuarios de la piscina municipal. Entre las principales actuaciones contempladas, aparte de un ascensor y la reforma de los vestuarios colectivos, que pasarán de dos módulos a ocho, al convertir los existentes en cuatro y crear otros cuatro nuevos, también se procederá a la creación de una nueva enfermería, un nuevo puesto de control de acceso y una oficina técnica.
Deportes se ha reunido con los clubes federados que disponen de oficina en la instalación para coordinar su reubicación temporal, a los que se les ha adecuado un espacio destinado al almacenamiento de equipamiento y material deportivo, y se está habilitando otro para que puedan desarrollar sus labores administrativas en formato de coworking.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que “estas actuaciones son una mejora necesaria y prioritaria para garantizar la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de uso de la piscina municipal mientras avanzamos en la redacción del proyecto integral de reforma de la Acidalio Lorenzo”.
Bermúdez añadió que “somos conscientes de la importancia que tiene esta instalación para deportistas, clubes y ciudadanía en general, y por eso estamos actuando en dos líneas: por un lado, resolviendo necesidades inmediatas y, por otro, planificando una intervención integral que permita modernizar completamente esta infraestructura deportiva”.
La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, señaló que “la mejora de todas las instalaciones deportivas municipales no es fácil ni rápida, y en el caso de la Acidalio es un proyecto muy complejo no solo a nivel técnico, sino también administrativo, en el que surgen imprevistos que hay que subsanar”.
Una grada del recinto se demolerá en el primer trimestre de 2027
La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, ha reiterado que “se busca siempre el no tener que cerrar y parar la actividad de una instalación a pesar de las obras, manteniéndola siempre abierta para que los clubes no se vean afectados en sus entrenamientos y buen desarrollo de su planificación deportiva. También para que los usuarios libres continúen haciendo uso de las piscinas sin problema, además de que el propio servicio pueda seguir impartiendo sus actividades del programa Santa Cruz Entrena”.
La edil también comentó que “en los próximos meses se ejecutarán diferentes actuaciones para asegurar la temperatura adecuada de los vasos y mejorar el sistema de climatización de la piscina Acidalio, lo que permitirá elevar las prestaciones cuando el viento impida la instalación de las mantas térmicas. Asimismo, en el primer trimestre de 2027 está prevista la ejecución del proyecto de demolición de la grada”.